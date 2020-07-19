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В Украине за сутки выявили 731 случай коронавируса, более трехсот – выздоровели

Общее количество заболевших возросло до 58 111 человек Фото из открытых источников

Лидером за распространением болезни остается Львовская область

В Украине в течение минувших суток выявили 731 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, еще 8 пациентов погибли от осложнений, а 354 ранее инфицированных выздоровели. Об этом свидетельствуют данные СНБО

Так, по состоянию на утро воскресенья, 19 июля, в Украине 58 842 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, из них 1 485 – летальные, а еще 30 879 человек выздоровели. 

Статистика коронавируса в регионах:

  • Винницкая область — 2 299 (+28)
  • Волынская область — 3 251 (+32)
  • Днепропетровская область — 1 207 (+24)
  • Донецкая область — 792 (+1)
  • Житомирская область — 1 593 (+9)
  • Закарпатская область — 4 354 (+36)
  • Запорожская область — 669 (+4)
  • Ивано-Франковская область — 3 464 (+79)
  • Кировоградская область — 681 (+4)
  • г. Киев — 6 884 (+87)
  • Киевская область — 3 271 (+42)
  • Львовская область — 8 000 (+109)
  • Луганская область — 106 (+1)
  • Николаевская область — 513 (+3)
  • Одесская область — 2 532 (+40)
  • Полтавская область — 351 (+3)
  • Ровенская область — 5 082 (+67)
  • Сумская область — 370 (+15)
  • Тернопольская область — 2 430 (+36)
  • Харьковская область — 3 014 (+43)
  • Херсонская область — 213 (+4)
  • Хмельницкая область — 980 (+17)
  • Черновицкая область — 5 311 (+22)
  • Черкасская область — 833 (+15)
  • Черниговская область — 642 (+10).

К слову, данные из временно неподконтрольных правительству Украины территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, перед этим в Украине выявили 847 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, еще 21 инфицированный погиб от осложнений. Больше всего заболевших зафиксировали во Львовской области и Киеве.

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