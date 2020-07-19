В Украине за сутки выявили 731 случай коронавируса, более трехсот – выздоровели
Лидером за распространением болезни остается Львовская область
В Украине в течение минувших суток выявили 731 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, еще 8 пациентов погибли от осложнений, а 354 ранее инфицированных выздоровели. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, по состоянию на утро воскресенья, 19 июля, в Украине 58 842 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, из них 1 485 – летальные, а еще 30 879 человек выздоровели.
Статистика коронавируса в регионах:
- Винницкая область — 2 299 (+28)
- Волынская область — 3 251 (+32)
- Днепропетровская область — 1 207 (+24)
- Донецкая область — 792 (+1)
- Житомирская область — 1 593 (+9)
- Закарпатская область — 4 354 (+36)
- Запорожская область — 669 (+4)
- Ивано-Франковская область — 3 464 (+79)
- Кировоградская область — 681 (+4)
- г. Киев — 6 884 (+87)
- Киевская область — 3 271 (+42)
- Львовская область — 8 000 (+109)
- Луганская область — 106 (+1)
- Николаевская область — 513 (+3)
- Одесская область — 2 532 (+40)
- Полтавская область — 351 (+3)
- Ровенская область — 5 082 (+67)
- Сумская область — 370 (+15)
- Тернопольская область — 2 430 (+36)
- Харьковская область — 3 014 (+43)
- Херсонская область — 213 (+4)
- Хмельницкая область — 980 (+17)
- Черновицкая область — 5 311 (+22)
- Черкасская область — 833 (+15)
- Черниговская область — 642 (+10).
К слову, данные из временно неподконтрольных правительству Украины территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, перед этим в Украине выявили 847 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, еще 21 инфицированный погиб от осложнений. Больше всего заболевших зафиксировали во Львовской области и Киеве.