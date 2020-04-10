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В Украине за сутки выявили 311 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших превысило 2,2 тысячи человек, - Минздрав

Также 69 человек умерли

Иллюстрированное фото из открытых источников

По состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. Об этом сообщает Минздрав.

Как отмечается, за сутки зафиксировано 311 случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 119 случаев;
  • Волынская область — 41 случай;
  • Днепропетровская область — 52 случая;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 41 случай;
  • Закарпатская область — 56 случаев;
  • Запорожская область — 54 случая;
  • Ивано-Франковская область — 254 случая;
  • Кировоградская область — 82 случая;
  • г. Киев — 348 случаев;
  • Киевская область — 140 случаев;
  • Львовская область — 82 случая;
  • Луганская область — 3 случаи;
  • Николаевская область — 0 случаев;
  • Одесская область — 46 случаев;
  • Полтавская область — 20 случаев;
  • Ровенская область — 85 случаев;
  • Сумская область — 63 случая;
  • Тернопольская область — 196 случаев;
  • Харьковская область — 6 случаев;
  • Херсонская область — 27 случаев;
  • Хмельницкая область — 16 случаев;
  • Черновицкая область — 366 случаев;
  • Черкасская область — 86 случаев;
  • Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пика заболеваемости на коронавирус в Украине, который прогнозируется в середине апреля, можно избежать. 

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