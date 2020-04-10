В Украине за сутки выявили 311 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших превысило 2,2 тысячи человек, - Минздрав
Также 69 человек умерли
По состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. Об этом сообщает Минздрав.
Как отмечается, за сутки зафиксировано 311 случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 119 случаев;
- Волынская область — 41 случай;
- Днепропетровская область — 52 случая;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 41 случай;
- Закарпатская область — 56 случаев;
- Запорожская область — 54 случая;
- Ивано-Франковская область — 254 случая;
- Кировоградская область — 82 случая;
- г. Киев — 348 случаев;
- Киевская область — 140 случаев;
- Львовская область — 82 случая;
- Луганская область — 3 случаи;
- Николаевская область — 0 случаев;
- Одесская область — 46 случаев;
- Полтавская область — 20 случаев;
- Ровенская область — 85 случаев;
- Сумская область — 63 случая;
- Тернопольская область — 196 случаев;
- Харьковская область — 6 случаев;
- Херсонская область — 27 случаев;
- Хмельницкая область — 16 случаев;
- Черновицкая область — 366 случаев;
- Черкасская область — 86 случаев;
- Черниговская область — 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пика заболеваемости на коронавирус в Украине, который прогнозируется в середине апреля, можно избежать.