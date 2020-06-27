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В Украине за сутки подтвердили 948 новых случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Количество подтвержденных случаев в стране превысило 42 тысячи

В течение минувших суток, 26 июня, в Украине обнаружили 948 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, а еще 24 человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

Так, по состоянию на утро 27 июня в Украине 42 065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1110 летальных, 18 701 пациент выздоровел. Сейчас зафиксировано 22 680 активных случаев.

Статистика коронавируса в регионах:

  • Винницкая область — 1811 случаев;
  • Волынская область — 2161 случай;
  • Днепропетровская область — 1087 случаев;
  • Донецкая область — 415 случаев;
  • Житомирская область — 1371 случай;
  • Закарпатская область — 2640 случаев;
  • Запорожская область — 565 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2253 случая;
  • Кировоградская область — 642 случая;
  • г. Киев — 4866 случаев;
  • Киевская область — 2469 случаев;
  • Львовская область — 5004 случаи;
  • Луганская область — 76 случаев;
  • Николаевская область — 392 случая;
  • Одесская область — 1567 случаев;
  • Полтавская область — 309 случаев;
  • Ровенская область — 3475 случаев;
  • Сумская область — 287 случаев;
  • Тернопольская область — 1876 случаев;
  • Харьковская область — 2046 случаев;
  • Херсонская область — 191 случай;
  • Хмельницкая область — 777 случаев;
  • Черновицкая область — 4631 случай;
  • Черкасская область — 635 случаев;
  • Черниговская область — 519 случаев.

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К слову, данные из неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне Украина установила новый антирекорд по количеству больных коронавирусной болезню COVID-19: за сутки подтвердили более тысячи новых случаев.

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