В Украине за сутки подтвердили 948 новых случаев COVID-19
Количество подтвержденных случаев в стране превысило 42 тысячи
В течение минувших суток, 26 июня, в Украине обнаружили 948 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, а еще 24 человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, по состоянию на утро 27 июня в Украине 42 065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1110 летальных, 18 701 пациент выздоровел. Сейчас зафиксировано 22 680 активных случаев.
Статистика коронавируса в регионах:
- Винницкая область — 1811 случаев;
- Волынская область — 2161 случай;
- Днепропетровская область — 1087 случаев;
- Донецкая область — 415 случаев;
- Житомирская область — 1371 случай;
- Закарпатская область — 2640 случаев;
- Запорожская область — 565 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2253 случая;
- Кировоградская область — 642 случая;
- г. Киев — 4866 случаев;
- Киевская область — 2469 случаев;
- Львовская область — 5004 случаи;
- Луганская область — 76 случаев;
- Николаевская область — 392 случая;
- Одесская область — 1567 случаев;
- Полтавская область — 309 случаев;
- Ровенская область — 3475 случаев;
- Сумская область — 287 случаев;
- Тернопольская область — 1876 случаев;
- Харьковская область — 2046 случаев;
- Херсонская область — 191 случай;
- Хмельницкая область — 777 случаев;
- Черновицкая область — 4631 случай;
- Черкасская область — 635 случаев;
- Черниговская область — 519 случаев.
К слову, данные из неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне Украина установила новый антирекорд по количеству больных коронавирусной болезню COVID-19: за сутки подтвердили более тысячи новых случаев.