В Украине за сутки подтвердили 948 новых случаев COVID-19

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Количество подтвержденных случаев в стране превысило 42 тысячи

В течение минувших суток, 26 июня, в Украине обнаружили 948 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, а еще 24 человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, по состоянию на утро 27 июня в Украине 42 065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1110 летальных, 18 701 пациент выздоровел. Сейчас зафиксировано 22 680 активных случаев.

Статистика коронавируса в регионах:

Винницкая область — 1811 случаев;

Волынская область — 2161 случай;

Днепропетровская область — 1087 случаев;

Донецкая область — 415 случаев;

Житомирская область — 1371 случай;

Закарпатская область — 2640 случаев;

Запорожская область — 565 случаев;

Ивано-Франковская область — 2253 случая;

Кировоградская область — 642 случая;

г. Киев — 4866 случаев;

Киевская область — 2469 случаев;

Львовская область — 5004 случаи;

Луганская область — 76 случаев;

Николаевская область — 392 случая;

Одесская область — 1567 случаев;

Полтавская область — 309 случаев;

Ровенская область — 3475 случаев;

Сумская область — 287 случаев;

Тернопольская область — 1876 случаев;

Харьковская область — 2046 случаев;

Херсонская область — 191 случай;

Хмельницкая область — 777 случаев;

Черновицкая область — 4631 случай;

Черкасская область — 635 случаев;

Черниговская область — 519 случаев.

К слову, данные из неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне Украина установила новый антирекорд по количеству больных коронавирусной болезню COVID-19: за сутки подтвердили более тысячи новых случаев.