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В Украине за сутки подтвердили 7014 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки обнаружили 7014 новых случаев коронавируса Радио Свобода

Больше всего новых больных обнаружили в Киеве и Харьковской области

В Украине за прошедшие сутки, 23 октября, диагностировали 7014 новых случаев коронавируса COVID-19, еще 125 человек умерли в результате осложнений. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах". 

Так, по состоянию на утро 24 октября в Украине 337410 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусf, из них 6289 - летальные, а 139755 больных выздоровели. За прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 2177 пациентов.

Распространение коронавируса в регионах:

  • Винницкая обл - 9081 (+158)
  • Волынская обл - 12009 (+217)
  • Днепропетровская обл - 12685 (+305)
  • Донецкая обл - 8410 (+250)
  • Житомирская обл - 11748 (+484)
  • Закарпатская обл - 12801 (+260)
  • Запорожская обл - 7792 (+297)
  • Ивано-Франковская обл - 17984 (+279)
  • Кировоградская обл - 1955 (+97)
  • м. Киев - 33695 (+560)
  • Киевская обл - 14247 (+289)
  • Львовская обл - 26868 (+469)
  • Луганская обл - 3083 (+98)
  • Николаевская обл - 6790 (+188)
  • Одесская обл - 21491 (+363)
  • Полтавская обл - 7694 (+162)
  • Ровенская обл - 17257 (+272)
  • Сумская обл - 10112 (+224)
  • Тернопольская обл - 18849 (+236)
  • Харьковская обл - 32112 (+520)
  • Херсонская обл - 3061 (+110)
  • Хмельницкая обл - 12863 (+450)
  • Черновицкая обл - 19116 (+305)
  • Черкасская обл - 7921 (+217)
  • Черниговская обл - 7786 (+204). 

Отметим, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине могут ввести при условии подтверждение 15 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19 в сутки. 

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