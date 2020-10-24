В Украине за сутки подтвердили 7014 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки обнаружили 7014 новых случаев коронавируса Радио Свобода

Больше всего новых больных обнаружили в Киеве и Харьковской области

В Украине за прошедшие сутки, 23 октября, диагностировали 7014 новых случаев коронавируса COVID-19, еще 125 человек умерли в результате осложнений. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Так, по состоянию на утро 24 октября в Украине 337410 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусf, из них 6289 - летальные, а 139755 больных выздоровели. За прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 2177 пациентов.

Распространение коронавируса в регионах:

Винницкая обл - 9081 (+158)

Волынская обл - 12009 (+217)

Днепропетровская обл - 12685 (+305)

Донецкая обл - 8410 (+250)

Житомирская обл - 11748 (+484)

Закарпатская обл - 12801 (+260)

Запорожская обл - 7792 (+297)

Ивано-Франковская обл - 17984 (+279)

Кировоградская обл - 1955 (+97)

м. Киев - 33695 (+560)

Киевская обл - 14247 (+289)

Львовская обл - 26868 (+469)

Луганская обл - 3083 (+98)

Николаевская обл - 6790 (+188)

Одесская обл - 21491 (+363)

Полтавская обл - 7694 (+162)

Ровенская обл - 17257 (+272)

Сумская обл - 10112 (+224)

Тернопольская обл - 18849 (+236)

Харьковская обл - 32112 (+520)

Херсонская обл - 3061 (+110)

Хмельницкая обл - 12863 (+450)

Черновицкая обл - 19116 (+305)

Черкасская обл - 7921 (+217)

Черниговская обл - 7786 (+204).

Отметим, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине могут ввести при условии подтверждение 15 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19 в сутки.