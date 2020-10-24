В Украине за сутки подтвердили 7014 новых случаев COVID-19
Больше всего новых больных обнаружили в Киеве и Харьковской области
В Украине за прошедшие сутки, 23 октября, диагностировали 7014 новых случаев коронавируса COVID-19, еще 125 человек умерли в результате осложнений. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
Так, по состоянию на утро 24 октября в Украине 337410 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусf, из них 6289 - летальные, а 139755 больных выздоровели. За прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 2177 пациентов.
Распространение коронавируса в регионах:
- Винницкая обл - 9081 (+158)
- Волынская обл - 12009 (+217)
- Днепропетровская обл - 12685 (+305)
- Донецкая обл - 8410 (+250)
- Житомирская обл - 11748 (+484)
- Закарпатская обл - 12801 (+260)
- Запорожская обл - 7792 (+297)
- Ивано-Франковская обл - 17984 (+279)
- Кировоградская обл - 1955 (+97)
- м. Киев - 33695 (+560)
- Киевская обл - 14247 (+289)
- Львовская обл - 26868 (+469)
- Луганская обл - 3083 (+98)
- Николаевская обл - 6790 (+188)
- Одесская обл - 21491 (+363)
- Полтавская обл - 7694 (+162)
- Ровенская обл - 17257 (+272)
- Сумская обл - 10112 (+224)
- Тернопольская обл - 18849 (+236)
- Харьковская обл - 32112 (+520)
- Херсонская обл - 3061 (+110)
- Хмельницкая обл - 12863 (+450)
- Черновицкая обл - 19116 (+305)
- Черкасская обл - 7921 (+217)
- Черниговская обл - 7786 (+204).
Отметим, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине могут ввести при условии подтверждение 15 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19 в сутки.