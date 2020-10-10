В Украине за сутки подтвердили 5728 случаев COVID-19, более сотни больных умерли
Больше всего новых больных обнаружили в Киеве и Харьковской области
В Украине в течение прошлых суток, 9 октября, подтвердили 5728 новых случаев коронавируса COVID-19, еще 108 больных умерли в результате осложнений. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Так, по состоянию на утро 10 октября в Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 887 летальных, 112 570 пациентов выздоровели. За прошедшие сутки коронавирус преодолели еще 1920 человек.
Распространение COVID-19 в регионах:
- Винницкая область - 7 466 случаев (+135);
- Волынская область - 9 527 случаев (+154);
- Днепропетровская область - 8 580 случаев (+279);
- Донецкая область - 5 599 случаев (+227);
- Житомирская область - 8 024 случая (+306);
- Закарпатская область - 10 761 случай (+132);
- Запорожская область - 5 346 случаев (+174);
- Ивано-Франковская область - 15 000 случаев (+165);
- Кировоградская область - 1 288 случаев (+26);
- г. Киев - 26 995 случаев (+532);
- Киевская область - 10 892 случая (+203);
- Львовская область - 22 386 случаев (+214);
- Луганская область - 1 712 случаев (+99);
- Николаевская область - 4 394 случая (+101);
- Одесская область - 16 445 случаев (+338);
- Полтавская область - 4 206 случаев (+285);
- Ровенская область - 14 259 случаев (+278);
- Сумская область - 6 633 случая (+229);
- Тернопольская область - 15 590 случаев (+306);
- Харьковская область - 23 852 случая (+510);
- Херсонская область - 1 806 случаев (+92);
- Хмельницкая область - 8 464 случая (+402);
- Черновицкая область - 16 137 случаев (+198);
- Черкасская область - 5 479 случаев (+130);
- Черниговская область - 5 425 случаев (+213).
Данные с временно неподконтрольных Украине территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне в Украине установили антирекорд по количеству больных коронавирусом: в течение 8 октября подтвердили 5 804 новых случаев болезни.
В результате страна оказалась на первом месте по количеству новых случаев COVID-19 за сутки и на втором месте по суточной смертности от этой болезни.