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В Украине за сутки подтвердили 5728 случаев COVID-19, более сотни больных умерли

В Украине за сутки обнаружили 5728 новых случаев коронавируса Фото из открытых источников

Больше всего новых больных обнаружили в Киеве и Харьковской области

В Украине в течение прошлых суток, 9 октября, подтвердили 5728 новых случаев коронавируса COVID-19, еще 108 больных умерли в результате осложнений. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. 

Так, по состоянию на утро 10 октября в Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 887 летальных, 112 570 пациентов выздоровели. За прошедшие сутки коронавирус преодолели еще 1920 человек. 

Распространение COVID-19 в регионах:

  • Винницкая область - 7 466 случаев (+135);
  • Волынская область - 9 527 случаев (+154);
  • Днепропетровская область - 8 580 случаев (+279);
  • Донецкая область - 5 599 случаев (+227);
  • Житомирская область - 8 024 случая (+306);
  • Закарпатская область - 10 761 случай (+132);
  • Запорожская область - 5 346 случаев (+174);
  • Ивано-Франковская область - 15 000 случаев (+165);
  • Кировоградская область - 1 288 случаев (+26);
  • г. Киев - 26 995 случаев (+532);
  • Киевская область - 10 892 случая (+203);
  • Львовская область - 22 386 случаев (+214);
  • Луганская область - 1 712 случаев (+99);
  • Николаевская область - 4 394 случая (+101);
  • Одесская область - 16 445 случаев (+338);
  • Полтавская область - 4 206 случаев (+285);
  • Ровенская область - 14 259 случаев (+278);
  • Сумская область - 6 633 случая (+229);
  • Тернопольская область - 15 590 случаев (+306);
  • Харьковская область - 23 852 случая (+510);
  • Херсонская область - 1 806 случаев (+92);
  • Хмельницкая область - 8 464 случая (+402);
  • Черновицкая область - 16 137 случаев (+198);
  • Черкасская область - 5 479 случаев (+130);
  • Черниговская область - 5 425 случаев (+213).

Данные с временно неподконтрольных Украине территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, накануне в Украине установили антирекорд по количеству больных коронавирусом: в течение 8 октября подтвердили 5 804 новых случаев болезни. 

В результате страна оказалась на первом месте по количеству новых случаев COVID-19 за сутки и на втором месте по суточной смертности от этой болезни.

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