В Украине за сутки подтвердили 5231 новый случай COVID-19

В Украине за сутки обнаружили 5231 случай коронавирус Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области

По состоянию на утро 18 октября в Украине лабораторно подтвердили 298872 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Отмечается, что на протяжении прошлых суток, 17 октября, в стране зарегистрировали 5231 случай COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено 5607 летальных случаев от коронавируса, а 125377 пациентов смогли преодолеть болезнь.

За сутки выздороветь от коронавируса удалось 1264 лицам, а 90 человек умерли в результате осложнений.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл. — 8356 (+123);

Волынская обл. — 10830 (+148);

Днепропетровская обл. — 10933 (+212);

Донецкая обл. — 7007 (+231);

Житомирская обл. — 9787 (+248);

Закарпатская обл. — 11736 (+110);

Запорожская обл. — 6365 (+106);

Ивано-Франковская обл. — 16580 (+203);

Кировоградская обл. — 1564 (+52);

г. Киев — 30463 (+453);

Киевская обл. — 12684 (+245);

Львовская обл. — 24844 (+305);

Луганская обл. — 2422 (+88);

Николаевская обл. — 5687 (+120);

Одесская обл. — 18729 (+210);

Полтавская обл. — 5877 (+139);

Ровенская обл. — 15882 (+236);

Сумская обл. — 8850 (+326);

Тернопольская обл. — 17361 (+201);

Харьковская обл. — 28518 (+589);

Херсонская обл. — 2472 (+92);

Хмельницкая обл. — 10818 (+338);

Черновицкая обл. — 17659 (+209);

Черкасская обл. — 6762 (+143);

Черниговская обл. — 6686 (+104).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Украине больничные койки для пациентов с подозрением или подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19 уже заполнены на 62,3%. Наибольшая заполненность больниц – в Донецкой области.