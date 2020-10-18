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В Украине за сутки подтвердили 5231 новый случай COVID-19

В Украине за сутки обнаружили 5231 случай коронавирус

 Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области

По состоянию на утро 18 октября в Украине лабораторно подтвердили 298872 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Отмечается, что на протяжении прошлых суток, 17 октября, в стране зарегистрировали 5231 случай COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено 5607 летальных случаев от коронавируса, а 125377 пациентов смогли преодолеть болезнь.

За сутки выздороветь от коронавируса удалось 1264 лицам, а 90 человек умерли в результате осложнений.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл. — 8356 (+123);
  • Волынская обл. — 10830 (+148);
  • Днепропетровская обл. — 10933 (+212);
  • Донецкая обл. — 7007 (+231);
  • Житомирская обл. — 9787 (+248);
  • Закарпатская обл. — 11736 (+110);
  • Запорожская обл. — 6365 (+106);
  • Ивано-Франковская обл. — 16580 (+203);
  • Кировоградская обл. — 1564 (+52);
  • г. Киев — 30463 (+453);
  • Киевская обл. — 12684 (+245);
  • Львовская обл. — 24844 (+305);
  • Луганская обл. — 2422 (+88);
  • Николаевская обл. — 5687 (+120);
  • Одесская обл. — 18729 (+210);
  • Полтавская обл. — 5877 (+139);
  • Ровенская обл. — 15882 (+236);
  • Сумская обл. — 8850 (+326);
  • Тернопольская обл. — 17361 (+201);
  • Харьковская обл. — 28518 (+589);
  • Херсонская обл. — 2472 (+92);
  • Хмельницкая обл. — 10818 (+338);
  • Черновицкая обл. — 17659 (+209);
  • Черкасская обл. — 6762 (+143);
  • Черниговская обл. — 6686 (+104).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Ранее сообщалось, что в Украине больничные койки для пациентов с подозрением или подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19 уже заполнены на 62,3%. Наибольшая заполненность больниц – в Донецкой области.

ZIK

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