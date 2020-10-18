В Украине за сутки подтвердили 5231 новый случай COVID-19
Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области
По состоянию на утро 18 октября в Украине лабораторно подтвердили 298872 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.
Отмечается, что на протяжении прошлых суток, 17 октября, в стране зарегистрировали 5231 случай COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено 5607 летальных случаев от коронавируса, а 125377 пациентов смогли преодолеть болезнь.
За сутки выздороветь от коронавируса удалось 1264 лицам, а 90 человек умерли в результате осложнений.
Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая обл. — 8356 (+123);
- Волынская обл. — 10830 (+148);
- Днепропетровская обл. — 10933 (+212);
- Донецкая обл. — 7007 (+231);
- Житомирская обл. — 9787 (+248);
- Закарпатская обл. — 11736 (+110);
- Запорожская обл. — 6365 (+106);
- Ивано-Франковская обл. — 16580 (+203);
- Кировоградская обл. — 1564 (+52);
- г. Киев — 30463 (+453);
- Киевская обл. — 12684 (+245);
- Львовская обл. — 24844 (+305);
- Луганская обл. — 2422 (+88);
- Николаевская обл. — 5687 (+120);
- Одесская обл. — 18729 (+210);
- Полтавская обл. — 5877 (+139);
- Ровенская обл. — 15882 (+236);
- Сумская обл. — 8850 (+326);
- Тернопольская обл. — 17361 (+201);
- Харьковская обл. — 28518 (+589);
- Херсонская обл. — 2472 (+92);
- Хмельницкая обл. — 10818 (+338);
- Черновицкая обл. — 17659 (+209);
- Черкасская обл. — 6762 (+143);
- Черниговская обл. — 6686 (+104).
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в Украине больничные койки для пациентов с подозрением или подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19 уже заполнены на 62,3%. Наибольшая заполненность больниц – в Донецкой области.