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В Украине за сутки подтвердили 2174 новых случая коронавируса COVID-19

Фото из открытых источников

Больше всего больных обнаружили в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Украине подтвердили 138 068 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах. 

Согласно сообщению, за минувшие минувшие сутки, кроме 2174 новых случаев заболевания, зарегистрировали 31 летальный случай. Также смогли выздороветь 379 человек.

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Как отмечается, ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл — 4406 (+31)
  • Волынская обл — 5883 (+55)
  • Днепропетровская обл — 2767 (+70)
  • Донецкая обл — 1630 (+3)
  • Житомирская обл — 3746 (+68)
  • Закарпатская обл — 8091 (+42)
  • Запорожская обл — 1931 (+49)
  • Ивано-Франковская обл — 10348 (+161)
  • Кировоградская обл — 858 (+4)
  • м. Киев — 15276 (+244)
  • Киевская обл — 6278 (+86)
  • Львовская обл — 15881 (+186)
  • Луганская обл — 434 (+3)
  • Николаевская обл — 1665 (+84)
  • Одесская обл — 8525 (+145)
  • Полтавская обл — 973 (+28)
  • Ровенская обл — 9762 (+102)
  • Сумская обл — 1963 (+105)
  • Тернопольская обл — 7390 (+165)
  • Харьковская обл — 10972 (+139)
  • Херсонская обл — 500 (+4)
  • Хмельницкая обл — 3195 (+95)
  • Черновицкая обл — 11272 (+163)
  • Черкасская обл — 1950 (+56)
  • Черниговская обл — 2372 (+86)

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Напомним, с 00:00 7 сентября в Украине начало действовать новое разделение на карантинные зоны, определенное на прошлой неделе Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС. 

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