В Украине за сутки подтвердили 2174 новых случая коронавируса COVID-19

Фото из открытых источников

Больше всего больных обнаружили в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Украине подтвердили 138 068 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Согласно сообщению, за минувшие минувшие сутки, кроме 2174 новых случаев заболевания, зарегистрировали 31 летальный случай. Также смогли выздороветь 379 человек.

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Как отмечается, ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл — 4406 (+31)

Волынская обл — 5883 (+55)

Днепропетровская обл — 2767 (+70)

Донецкая обл — 1630 (+3)

Житомирская обл — 3746 (+68)

Закарпатская обл — 8091 (+42)

Запорожская обл — 1931 (+49)

Ивано-Франковская обл — 10348 (+161)

Кировоградская обл — 858 (+4)

м. Киев — 15276 (+244)

Киевская обл — 6278 (+86)

Львовская обл — 15881 (+186)

Луганская обл — 434 (+3)

Николаевская обл — 1665 (+84)

Одесская обл — 8525 (+145)

Полтавская обл — 973 (+28)

Ровенская обл — 9762 (+102)

Сумская обл — 1963 (+105)

Тернопольская обл — 7390 (+165)

Харьковская обл — 10972 (+139)

Херсонская обл — 500 (+4)

Хмельницкая обл — 3195 (+95)

Черновицкая обл — 11272 (+163)

Черкасская обл — 1950 (+56)

Черниговская обл — 2372 (+86)

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Напомним, с 00:00 7 сентября в Украине начало действовать новое разделение на карантинные зоны, определенное на прошлой неделе Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.