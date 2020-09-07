В Украине за сутки подтвердили 2174 новых случая коронавируса COVID-19
Больше всего больных обнаружили в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях
По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Украине подтвердили 138 068 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.
Согласно сообщению, за минувшие минувшие сутки, кроме 2174 новых случаев заболевания, зарегистрировали 31 летальный случай. Также смогли выздороветь 379 человек.
Как отмечается, ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая обл — 4406 (+31)
- Волынская обл — 5883 (+55)
- Днепропетровская обл — 2767 (+70)
- Донецкая обл — 1630 (+3)
- Житомирская обл — 3746 (+68)
- Закарпатская обл — 8091 (+42)
- Запорожская обл — 1931 (+49)
- Ивано-Франковская обл — 10348 (+161)
- Кировоградская обл — 858 (+4)
- м. Киев — 15276 (+244)
- Киевская обл — 6278 (+86)
- Львовская обл — 15881 (+186)
- Луганская обл — 434 (+3)
- Николаевская обл — 1665 (+84)
- Одесская обл — 8525 (+145)
- Полтавская обл — 973 (+28)
- Ровенская обл — 9762 (+102)
- Сумская обл — 1963 (+105)
- Тернопольская обл — 7390 (+165)
- Харьковская обл — 10972 (+139)
- Херсонская обл — 500 (+4)
- Хмельницкая обл — 3195 (+95)
- Черновицкая обл — 11272 (+163)
- Черкасская обл — 1950 (+56)
- Черниговская обл — 2372 (+86)
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Напомним, с 00:00 7 сентября в Украине начало действовать новое разделение на карантинные зоны, определенное на прошлой неделе Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.