В Украине за сутки подтвердили 12079 новых случаев коронавируса, - Минздрав

За все время пандемии в Украине заболели 624 744 человека Фото из открытых источников

Больше всего новых больных обнаружили в Киеве и Днепропетровской области

В Украине в течение 21 ноября подтвердили 12079 новых случаев коронавируса COVID-19, из них 489 - дети, а 375 - медработники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения (Минздрава).

В частности, больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Кроме этого, накануне из COVID-19 госпитализировали 1134 человека. Еще 4604 пациента выздоровели. Однако, за сутки 138 больных коронавирусом умерли в результате осложнений.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 59 006 случаев;

Винницкая область - 15 314 случаев;

Волынская область - 21 456 случаев;

Днепропетровская область - 28 561 случай;

Донецкая область - 20 026 случаев;

Житомирская область - 26 154 случая;

Закарпатская область - 21 368 случаев;

Запорожская область - 23 800 случаев;

Ивано-Франковская область – 31 859 случаев;

Киевская область - 30 342 случая;

Кировоградская область - 4 258 случаев;

Луганская область - 5 666 случаев;

Львовская область - 40 879 случаев;

Николаевская область - 14 957 случаев;

Одесская область - 37 365 случаев;

Полтавская область - 18 243 случая;

Ровенская область - 27 912 случаев;

Сумская область - 22 612 случаев;

Тернопольская область - 25 566 случаев;

Харьковская область - 51 398 случаев;

Херсонская область - 8 549 случаев;

Хмельницкая область - 26 227 случаев;

Черкасская область - 17 748 случаев;

Черновицкая область - 31 034 случая;

Черниговская область - 14 444 случая.

Данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Всего с начала пандемии в Украине заболели 624 744 человека, из них 10951 - погибли, однако 286917 пациентов выздоровели. Всего на COVID-19 протестировали 4 182 331 человека.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал места, где существует самый высокий риск заразиться коронавирусной болезнью COVID-19.