В Украине за сутки подтвердили 12079 новых случаев коронавируса, - Минздрав
Больше всего новых больных обнаружили в Киеве и Днепропетровской области
В Украине в течение 21 ноября подтвердили 12079 новых случаев коронавируса COVID-19, из них 489 - дети, а 375 - медработники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения (Минздрава).
В частности, больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
Кроме этого, накануне из COVID-19 госпитализировали 1134 человека. Еще 4604 пациента выздоровели. Однако, за сутки 138 больных коронавирусом умерли в результате осложнений.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 59 006 случаев;
- Винницкая область - 15 314 случаев;
- Волынская область - 21 456 случаев;
- Днепропетровская область - 28 561 случай;
- Донецкая область - 20 026 случаев;
- Житомирская область - 26 154 случая;
- Закарпатская область - 21 368 случаев;
- Запорожская область - 23 800 случаев;
- Ивано-Франковская область – 31 859 случаев;
- Киевская область - 30 342 случая;
- Кировоградская область - 4 258 случаев;
- Луганская область - 5 666 случаев;
- Львовская область - 40 879 случаев;
- Николаевская область - 14 957 случаев;
- Одесская область - 37 365 случаев;
- Полтавская область - 18 243 случая;
- Ровенская область - 27 912 случаев;
- Сумская область - 22 612 случаев;
- Тернопольская область - 25 566 случаев;
- Харьковская область - 51 398 случаев;
- Херсонская область - 8 549 случаев;
- Хмельницкая область - 26 227 случаев;
- Черкасская область - 17 748 случаев;
- Черновицкая область - 31 034 случая;
- Черниговская область - 14 444 случая.
Данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего с начала пандемии в Украине заболели 624 744 человека, из них 10951 - погибли, однако 286917 пациентов выздоровели. Всего на COVID-19 протестировали 4 182 331 человека.
Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал места, где существует самый высокий риск заразиться коронавирусной болезнью COVID-19.