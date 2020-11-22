live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине за сутки подтвердили 12079 новых случаев коронавируса, - Минздрав

За все время пандемии в Украине заболели 624 744 человека Фото из открытых источников

Больше всего новых больных обнаружили в Киеве и Днепропетровской области

В Украине в течение 21 ноября подтвердили 12079 новых случаев коронавируса COVID-19, из них 489 - дети, а 375 - медработники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения (Минздрава). 

В частности, больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Кроме этого, накануне из COVID-19 госпитализировали 1134 человека. Еще 4604 пациента выздоровели. Однако, за сутки 138 больных коронавирусом умерли в результате осложнений.  

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 59 006 случаев;
  • Винницкая область - 15 314 случаев;
  • Волынская область - 21 456 случаев;
  • Днепропетровская область - 28 561 случай;
  • Донецкая область - 20 026 случаев;
  • Житомирская область - 26 154 случая;
  • Закарпатская область - 21 368 случаев;
  • Запорожская область - 23 800 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 31 859 случаев;
  • Киевская область - 30 342 случая;
  • Кировоградская область - 4 258 случаев;
  • Луганская область - 5 666 случаев;
  • Львовская область - 40 879 случаев;
  • Николаевская область - 14 957 случаев;
  • Одесская область - 37 365 случаев;
  • Полтавская область - 18 243 случая;
  • Ровенская область - 27 912 случаев;
  • Сумская область - 22 612 случаев;
  • Тернопольская область - 25 566 случаев;
  • Харьковская область - 51 398 случаев;
  • Херсонская область - 8 549 случаев;
  • Хмельницкая область - 26 227 случаев;
  • Черкасская область - 17 748 случаев;
  • Черновицкая область - 31 034 случая;
  • Черниговская область - 14 444 случая.

Данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости по теме: В двух областях Украины койки для больных COVID заполнены более чем на 70%

Всего с начала пандемии в Украине заболели 624 744 человека, из них 10951 - погибли, однако 286917 пациентов выздоровели. Всего на COVID-19 протестировали 4 182 331 человека. 

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал места, где существует самый высокий риск заразиться коронавирусной болезнью COVID-19.

ZIK

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Без карантина Украина получит 30 тыс. случаев коронавируса в сутки, - Степанов Сейчас в украинских больницах находится почти 28 тысяч больных COVID-19, - Степанов Очереди с тестами на COVID-19 исчезнут через три недели, - Степанов В Минздраве рассказали, когда Украина получит вакцину от коронавируса
Loading...

программы канала ZIK

Геннадий Москаль | Ток-шоу
Олег Ляшко | Бизнес против карантина. Тарифы и коммуналка. Кредитная зависимость | 20.11.20
COVID-19: Поддерживаем друг друга!
Ирина Верещук | Ток-шоу
Проект госбюджета-2021. Развитие космической отрасли | Ток-шоу