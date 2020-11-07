В Украине за сутки подтвердили 10746 новых случаев COVID-19
За сутки от коронавируса вылечились 8 685 человек
В Украине за прошедшие сутки, 6 ноября, подтвердили 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 316 - дети, а 519 - медработники. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Как отмечается, больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской (1 008), Житомирской (602), Хмельницкой (579), Львовской (557) областях и в городе Киев (854).
Кроме этого, накануне с диагнозом COVID-19 были госпитализированы 1 470 человек, еще 187 больных погибли в результате осложнений. В то же время 8 685 пациентов выздоровели.
Распространение коронавируса в регионах:
- г. Киев - 43 229 случаев;
- Винницкая область - 12 216 случаев;
- Волынская область - 15 795 случаев;
- Днепропетровская область - 17 446 случаев;
- Донецкая область - 13 546 случаев;
- Житомирская область - 17 791 случай;
- Закарпатская область - 16 670 случаев;
- Запорожская область - 12 734 случая;
- Ивано-Франковская область – 23 561 случай;
- Киевская область - 19 274 случая;
- Кировоградская область - 3 018 случаев;
- Луганская область - 4 345 случаев;
- Львовская область - 32 982 случая;
- Николаевская область - 9 949 случаев;
- Одесская область - 27 894 случая;
- Полтавская область - 11 699 случаев;
- Ровенская область - 21 403 случая;
- Сумская область - 14 103 случая;
- Тернопольская область - 21 907 случаев;
- Харьковская область - 42 139 случаев;
- Херсонская область - 5 249 случаев;
- Хмельницкая область - 19 017 случаев;
- Черкасская область - 10 461 случай;
- Черновицкая область - 24 559 случаев;
- Черниговская область - 9 947 случаев.
Данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Таким образом, по состоянию на 7 ноября в Украине 450 934 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 204 229 человек выздоровели, а 8 312 - умерли от осложнений. Всего с начала пандемии было проведено 3 572 433 ПЦР-тестирований
Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет один из самых низких показателей смертности от COVID – 19 в Европе - 1,8%. Тогда как в других странах эти показатели вдвое или втрое выше.