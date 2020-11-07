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В Украине за сутки подтвердили 10746 новых случаев COVID-19

В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели более 450 тысяч человек Фото из открытых источников

За сутки от коронавируса вылечились 8 685 человек

В Украине за прошедшие сутки, 6 ноября, подтвердили 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 316 - дети, а 519 - медработники. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. 

Как отмечается, больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской (1 008), Житомирской (602), Хмельницкой (579), Львовской (557) областях и в городе Киев (854). 

Кроме этого, накануне с диагнозом COVID-19 были госпитализированы 1 470 человек, еще 187 больных погибли в результате осложнений. В то же время 8 685 пациентов выздоровели. 

Распространение коронавируса в регионах:

  • г. Киев - 43 229 случаев;
  • Винницкая область - 12 216 случаев;
  • Волынская область - 15 795 случаев;
  • Днепропетровская область - 17 446 случаев;
  • Донецкая область - 13 546 случаев;
  • Житомирская область - 17 791 случай;
  • Закарпатская область - 16 670 случаев;
  • Запорожская область - 12 734 случая;
  • Ивано-Франковская область – 23 561 случай;
  • Киевская область - 19 274 случая;
  • Кировоградская область - 3 018 случаев;
  • Луганская область - 4 345 случаев;
  • Львовская область - 32 982 случая;
  • Николаевская область - 9 949 случаев;
  • Одесская область - 27 894 случая;
  • Полтавская область - 11 699 случаев;
  • Ровенская область - 21 403 случая;
  • Сумская область - 14 103 случая;
  • Тернопольская область - 21 907 случаев;
  • Харьковская область - 42 139 случаев;
  • Херсонская область - 5 249 случаев;
  • Хмельницкая область - 19 017 случаев;
  • Черкасская область - 10 461 случай;
  • Черновицкая область - 24 559 случаев;
  • Черниговская область - 9 947 случаев.

Данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Таким образом, по состоянию на 7 ноября в Украине 450 934 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 204 229 человек выздоровели, а 8 312 - умерли от осложнений. Всего с начала пандемии было проведено 3 572 433 ПЦР-тестирований

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет один из самых низких показателей смертности от COVID – 19 в Европе - 1,8%. Тогда как в других странах эти показатели вдвое или втрое выше. 

ZIK

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