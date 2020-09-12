В Украине за сутки от коронавируса умерло рекордное количество больных

Украина установила антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки Фото из открытых источников

Общее количество летальных исходов возросло до 3 148

В Украине в течениb 11 сентября коронавирус COVID-19 подтвердили в 3 103 человек, кроме этого? за сутки от осложнений болезни умерло рекордное количество человек - 72. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".

Так, по состоянию на утро субботы, 12 августа, в Украине 151 859 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 148 умерли, а 68 346 пациентов выздоровели.

Больше всего новых больных обнаружили Киеве, Харьковской и Тернопольской областях.

Распространение коронавируса в регионах:

Винницкая обл - 4756 (+66)

Волынская обл - 6224 (+63)

Днепропетровская обл - 3176 (+83)

Донецкая обл - 2026 (+84)

Житомирская обл - 4194 (+139)

Закарпатская обл - 8532 (+79)

Запорожская обл - 2242 (+106)

Ивано-Франковская обл - 11083 (+130)

Кировоградская обл - 892 (+7)

г. Киев - 16951 (+428)

Киевская обл - 6750 (+102)

Львовская обл - 16774 (+148)

Луганская обл - 562 (+30)

Николаевская обл - 1929 (+78)

Одесская обл - 9382 (+225)

Полтавская обл - 1161 (+31)

Ровенская обл - 10369 (+152)

Сумская обл - 2323 (+94)

Тернопольская обл - 8657 (+280)

Харьковская обл - 12404 (+292)

Херсонская обл - 596 (+20)

Хмельницкая обл - 3850 (+155)

Черновицкая обл - 11988 (+141)

Черкасская обл - 2384 (+90)

Черниговская обл - 2654 (+80)

К слову, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за день до этого в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине количество смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилась в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей.