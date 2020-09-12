В Украине за сутки от коронавируса умерло рекордное количество больных
Общее количество летальных исходов возросло до 3 148
В Украине в течениb 11 сентября коронавирус COVID-19 подтвердили в 3 103 человек, кроме этого? за сутки от осложнений болезни умерло рекордное количество человек - 72. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".
Так, по состоянию на утро субботы, 12 августа, в Украине 151 859 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 148 умерли, а 68 346 пациентов выздоровели.
Больше всего новых больных обнаружили Киеве, Харьковской и Тернопольской областях.
Распространение коронавируса в регионах:
- Винницкая обл - 4756 (+66)
- Волынская обл - 6224 (+63)
- Днепропетровская обл - 3176 (+83)
- Донецкая обл - 2026 (+84)
- Житомирская обл - 4194 (+139)
- Закарпатская обл - 8532 (+79)
- Запорожская обл - 2242 (+106)
- Ивано-Франковская обл - 11083 (+130)
- Кировоградская обл - 892 (+7)
- г. Киев - 16951 (+428)
- Киевская обл - 6750 (+102)
- Львовская обл - 16774 (+148)
- Луганская обл - 562 (+30)
- Николаевская обл - 1929 (+78)
- Одесская обл - 9382 (+225)
- Полтавская обл - 1161 (+31)
- Ровенская обл - 10369 (+152)
- Сумская обл - 2323 (+94)
- Тернопольская обл - 8657 (+280)
- Харьковская обл - 12404 (+292)
- Херсонская обл - 596 (+20)
- Хмельницкая обл - 3850 (+155)
- Черновицкая обл - 11988 (+141)
- Черкасская обл - 2384 (+90)
- Черниговская обл - 2654 (+80)
К слову, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за день до этого в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине количество смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилась в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей.