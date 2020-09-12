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В Украине за сутки от коронавируса умерло рекордное количество больных

Украина установила антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки Фото из открытых источников

Общее количество летальных исходов возросло до 3 148

В Украине в течениb 11 сентября коронавирус COVID-19 подтвердили в 3 103 человек, кроме этого? за сутки от осложнений болезни умерло рекордное количество человек - 72. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах". 

Так, по состоянию на утро субботы, 12 августа, в Украине 151 859 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 148 умерли, а 68 346 пациентов выздоровели.  

Больше всего новых больных обнаружили Киеве, Харьковской и Тернопольской областях. 

Распространение коронавируса в регионах:

  • Винницкая обл - 4756 (+66)
  • Волынская обл - 6224 (+63)
  • Днепропетровская обл - 3176 (+83)
  • Донецкая обл - 2026 (+84)
  • Житомирская обл - 4194 (+139)
  • Закарпатская обл - 8532 (+79)
  • Запорожская обл - 2242 (+106)
  • Ивано-Франковская обл - 11083 (+130)
  • Кировоградская обл - 892 (+7)
  • г. Киев - 16951 (+428)
  • Киевская обл - 6750 (+102)
  • Львовская обл - 16774 (+148)
  • Луганская обл - 562 (+30)
  • Николаевская обл - 1929 (+78)
  • Одесская обл - 9382 (+225)
  • Полтавская обл - 1161 (+31)
  • Ровенская обл - 10369 (+152)
  • Сумская обл - 2323 (+94)
  • Тернопольская обл - 8657 (+280)
  • Харьковская обл - 12404 (+292)
  • Херсонская обл - 596 (+20)
  • Хмельницкая обл - 3850 (+155)
  • Черновицкая обл - 11988 (+141)
  • Черкасская обл - 2384 (+90)
  • Черниговская обл - 2654 (+80)

К слову, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, за день до этого в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине количество смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилась в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей.

ZIK

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