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В Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Киев продолжает лидировать по количеству выявленных больных

По состоянию на утро 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 15 131 больного. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 649 детей и 681 медработник, также были госпитализированы 1 776 человек, 235 человек умерли. 

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях.

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Как отмечается, сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом: 

  • г. Киев - 76 750 случаев;
  • Винницкая область - 18 271 случай;
  • Волынская область - 25 465 случаев;
  • Днепропетровская область - 42 224 случая;
  • Донецкая область - 24 595 случаев;
  • Житомирская область - 31 183 случая;
  • Закарпатская область - 24 067 случаев;
  • Запорожская область - 34 721 случай;
  • Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;
  • Киевская область - 41 415 случаев;
  • Кировоградская область - 5 888 случаев;
  • Луганская область - 6 726 случаев;
  • Львовская область - 48 819 случаев;
  • Николаевская область - 20 358 случаев;
  • Одесская область - 49 131 случай;
  • Полтавская область - 24 532 случая;
  • Ровенская область - 32 702 случая;
  • Сумская область - 32 080 случаев;
  • Тернопольская область - 29 007 случаев;
  • Харьковская область - 58 030 случаев;
  • Херсонская область - 11 398 случаев;
  • Хмельницкая область - 31 412 случаев;
  • Черкасская область - 25 492 случая;
  • Черновицкая область - 34 710 случаев;
  • Черниговская область - 20 327 случаев.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что трехнедельный "карантин выходного дня" не дал эффекта, на который рассчитывало правительство.

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