В Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых случаев COVID-19
Киев продолжает лидировать по количеству выявленных больных
По состоянию на утро 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 15 131 больного. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 649 детей и 681 медработник, также были госпитализированы 1 776 человек, 235 человек умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях.
Как отмечается, сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом:
- г. Киев - 76 750 случаев;
- Винницкая область - 18 271 случай;
- Волынская область - 25 465 случаев;
- Днепропетровская область - 42 224 случая;
- Донецкая область - 24 595 случаев;
- Житомирская область - 31 183 случая;
- Закарпатская область - 24 067 случаев;
- Запорожская область - 34 721 случай;
- Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;
- Киевская область - 41 415 случаев;
- Кировоградская область - 5 888 случаев;
- Луганская область - 6 726 случаев;
- Львовская область - 48 819 случаев;
- Николаевская область - 20 358 случаев;
- Одесская область - 49 131 случай;
- Полтавская область - 24 532 случая;
- Ровенская область - 32 702 случая;
- Сумская область - 32 080 случаев;
- Тернопольская область - 29 007 случаев;
- Харьковская область - 58 030 случаев;
- Херсонская область - 11 398 случаев;
- Хмельницкая область - 31 412 случаев;
- Черкасская область - 25 492 случая;
- Черновицкая область - 34 710 случаев;
- Черниговская область - 20 327 случаев.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что трехнедельный "карантин выходного дня" не дал эффекта, на который рассчитывало правительство.