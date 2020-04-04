В Украине за сутки обнаружили более 150 новых случаев COVID-19, - Минздрав

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Общее количество инфицированных в стране возросло до 1096 человек

По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 - летальные, а 23 пациента выздоровели. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава "Коронавирус инфо".

Как отмечается, за прошедшие сутки, 3 апреля, на территории страны было зафиксировано 154 новые случаи заражения.

По последним данным, статистика заболеваемости COVID-19 в Украине является такой:

Винницкая область — 66 случаев;

Волынская область — 17 случаев;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 9 случаев;

Закарпатская область — 24 случая;

Запорожская область — 28 случаев;

Ивано-Франковская область — 94 случая;

Кировоградская область — 19 случаев;

г. Киев — 195 случаев;

Киевская область — 77 случаев;

Львовская область — 14 случаев;

Луганская область — 3 случаи;

Одесская область — 26 случаев;

Полтавская область — 8 случаев;

Ровенская область — 31 случай;

Сумская область — 37 случаев;

Тернопольская область — 135 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 8 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 206 случаев;

Черкасская область — 61 случай;

Черниговская область — 5 случаев.

Однако, данные из неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Кроме этого, по состоянию на утро 4 апреля 2020 года в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине было зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом количество летальных исходов увеличилось до 27.