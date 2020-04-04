В Украине за сутки обнаружили более 150 новых случаев COVID-19, - Минздрав
Общее количество инфицированных в стране возросло до 1096 человек
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 - летальные, а 23 пациента выздоровели. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава "Коронавирус инфо".
Как отмечается, за прошедшие сутки, 3 апреля, на территории страны было зафиксировано 154 новые случаи заражения.
По последним данным, статистика заболеваемости COVID-19 в Украине является такой:
Винницкая область — 66 случаев;
Волынская область — 17 случаев;
Днепропетровская область — 14 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 9 случаев;
Закарпатская область — 24 случая;
Запорожская область — 28 случаев;
Ивано-Франковская область — 94 случая;
Кировоградская область — 19 случаев;
г. Киев — 195 случаев;
Киевская область — 77 случаев;
Львовская область — 14 случаев;
Луганская область — 3 случаи;
Одесская область — 26 случаев;
Полтавская область — 8 случаев;
Ровенская область — 31 случай;
Сумская область — 37 случаев;
Тернопольская область — 135 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 8 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 206 случаев;
Черкасская область — 61 случай;
Черниговская область — 5 случаев.
Однако, данные из неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Кроме этого, по состоянию на утро 4 апреля 2020 года в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине было зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом количество летальных исходов увеличилось до 27.