В Украине за сутки обнаружили 9 432 новых случая коронавируса COVID-19

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Больше всего случаев подтвердили в столице

По состоянию на утро 1 января в Украине подтверждено 1 064 479 случаев COVID-19, за минувшие сутки заболевание выявили у 9 432 человек. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

Согласно сообщению, накануне умерли 147 человек, выздоровели 10 016 пациентов. Всего со времени начала пандемии выздороветь от COVID-19 смогли 720 009 пациентов.

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Как отмечается, наиболее сложной ситуация с заболеваемостью остается в Киеве (+885), Харьковской области (+713), Киевской области (+627), Полтавской области (+518) и Одесской области (+544).

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел переговоры с исполнительным директором по международным и правительственным вопросам компании AstraZeneca Алеком ван Гелдером, в ходе которых стороны обсудили предконтрактные условия, сроки и логистику поставки вакцины против COVID-19 в Украину.