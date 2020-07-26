В Украине за сутки обнаружили 920 новых больных COVID-19, еще 15 – умерли
Больше всего больных зафиксировано в Львовской области
В Украине в течение минувших суток обнаружили 920 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, еще 310 пациентов выздоровели, а 15 человек погибли в результате осложнений. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, по состоянию на утро 26 июля в Украине 64 849 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них 1 605 – летальные, а 35 807 пациентов выздоровели.
Ситуация относительно распространения COVID-19 в регионах:
- Винницкая область — 2 549 (+37);
- Волынская область — 3 560 (+57);
- Днепропетровская область — 1 329 (+12);
- Донецкая область — 850 (+8);
- Житомирская область — 1 709 (+18);
- Закарпатская область — 4 841 (+67);
- Запорожская область — 734 (+9);
- Ивано-Франковская область — 4 025 (+88);
- Кировоградская область — 693 (+3);
- г. Киев — 7 620 (+95);
- Киевская область — 3 503 (+42);
- Львовская область — 8 832 (+130);
- Луганская область — 120 (+1);
- Николаевская область — 546 (+7);
- Одесская область — 2 907 (+61);
- Полтавская область — 394 (+6);
- Ровенская область — 5 623 (+81);
- Сумская область — 430 (+19);
- Тернопольская область — 2 725 (+53);
- Харьковская область — 3 381 (+39);
- Херсонская область — 219 (0);
- Хмельницкая область — 1 059 (+22);
- Черновицкая область — 5 592 (+44);
- Черкасская область — 897 (0);
- Черниговская область — 711 (+21).
Заметим, данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, перед этим в Украине подтвердили 1 106 новых случаев COVID-19, еще 611 человек выздоровели. Больше всего больных обнаружили в Ровенской области и в городе Киеве. Там за сутки диагноз подтвердили больше, чем у сотни человек.