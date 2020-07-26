В Украине за сутки обнаружили 920 новых больных COVID-19, еще 15 – умерли

Иллюстративное фото Wikimedia Commons

Больше всего больных зафиксировано в Львовской области

В Украине в течение минувших суток обнаружили 920 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, еще 310 пациентов выздоровели, а 15 человек погибли в результате осложнений. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, по состоянию на утро 26 июля в Украине 64 849 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них 1 605 – летальные, а 35 807 пациентов выздоровели.

Ситуация относительно распространения COVID-19 в регионах:

Винницкая область — 2 549 (+37);

Волынская область — 3 560 (+57);

Днепропетровская область — 1 329 (+12);

Донецкая область — 850 (+8);

Житомирская область — 1 709 (+18);

Закарпатская область — 4 841 (+67);

Запорожская область — 734 (+9);

Ивано-Франковская область — 4 025 (+88);

Кировоградская область — 693 (+3);

г. Киев — 7 620 (+95);

Киевская область — 3 503 (+42);

Львовская область — 8 832 (+130);

Луганская область — 120 (+1);

Николаевская область — 546 (+7);

Одесская область — 2 907 (+61);

Полтавская область — 394 (+6);

Ровенская область — 5 623 (+81);

Сумская область — 430 (+19);

Тернопольская область — 2 725 (+53);

Харьковская область — 3 381 (+39);

Херсонская область — 219 (0);

Хмельницкая область — 1 059 (+22);

Черновицкая область — 5 592 (+44);

Черкасская область — 897 (0);

Черниговская область — 711 (+21).

Новости по теме: В Голосеевском райсуде Киева произошла вспышка коронавируса

Заметим, данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, перед этим в Украине подтвердили 1 106 новых случаев COVID-19, еще 611 человек выздоровели. Больше всего больных обнаружили в Ровенской области и в городе Киеве. Там за сутки диагноз подтвердили больше, чем у сотни человек.