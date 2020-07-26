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В Украине за сутки обнаружили 920 новых больных COVID-19, еще 15 – умерли

Иллюстративное фото

 Wikimedia Commons

Больше всего больных зафиксировано в Львовской области

В Украине в течение минувших суток обнаружили 920 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, еще 310 пациентов выздоровели, а 15 человек погибли в результате осложнений. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, по состоянию на утро 26 июля в Украине 64 849 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них 1 605 – летальные, а 35 807 пациентов выздоровели. 

Ситуация относительно распространения COVID-19 в регионах:

  • Винницкая область — 2 549 (+37);
  • Волынская область — 3 560 (+57);
  • Днепропетровская область — 1 329 (+12);
  • Донецкая область — 850 (+8);
  • Житомирская область — 1 709 (+18);
  • Закарпатская область — 4 841 (+67);
  • Запорожская область — 734 (+9);
  • Ивано-Франковская область — 4 025 (+88);
  • Кировоградская область — 693 (+3);
  • г. Киев — 7 620 (+95);
  • Киевская область — 3 503 (+42);
  • Львовская область — 8 832 (+130);
  • Луганская область — 120 (+1);
  • Николаевская область — 546 (+7);
  • Одесская область — 2 907 (+61);
  • Полтавская область — 394 (+6);
  • Ровенская область — 5 623 (+81);
  • Сумская область — 430 (+19);
  • Тернопольская область — 2 725 (+53);
  • Харьковская область — 3 381 (+39);
  • Херсонская область — 219 (0);
  • Хмельницкая область — 1 059 (+22);
  • Черновицкая область — 5 592 (+44);
  • Черкасская область — 897 (0);
  • Черниговская область — 711 (+21).

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Заметим, данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, перед этим в Украине подтвердили 1 106 новых случаев COVID-19, еще 611 человек выздоровели. Больше всего больных обнаружили в Ровенской области и в городе Киеве. Там за сутки диагноз подтвердили больше, чем у сотни человек.

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