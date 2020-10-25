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В Украине за сутки обнаружили 6088 новых случаев COVID-19, — МОЗ

За сутки в Украине обнаружили 6 088 новых случаев коронавируса Фото из открытых источников

Более сотни инфицированных COVID-19 умерли за сутки

В Украине в течение 24 октября диагностировали 6088 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, еще 102 пациентов умерли в результате осложнений. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. 

Таким образом, по состоянию на утро 25 октября в Украине 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 391 - летальный, а 141 508 пациентов выздоровели.

Статистика коронавируса в регионах:

  • Винницкая область - 9 244 случая;
  • Волынская область - 12 222 случая;
  • Днепропетровская область - 12 916 случаев;
  • Донецкая область - 8 508 случаев;
  • Житомирская область - 12 188 случаев;
  • Закарпатская область - 12 972 случая;
  • Запорожская область - 7 972 случая;
  • Ивано-Франковская область - 18 292 случая;
  • Кировоградская область - 2 028 случаев;
  • г. Киев - 34 054 случая;
  • Киевская область - 14 544 случая;
  • Львовская область - 27 273 случая;
  • Луганская область - 3 169 случаев;
  • Николаевская область - 6 935 случаев;
  • Одесская область - 21 831 случай;
  • Полтавская область - 7 876 случаев;
  • Ровенская область - 17 469 случаев;
  • Сумская область - 10 403 случая;
  • Тернопольская область - 19 050 случаев;
  • Харьковская область - 32 772 случая;
  • Херсонская область - 3 141 случай;
  • Хмельницкая область - 13 300 случаев;
  • Черновицкая область - 19 405 случаев;
  • Черкасская область - 8 034 случая;
  • Черниговская область - 7 900 случаев.

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Заметим, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут ввести жесткий карантин, если за сутки медики будут диагностировать 15 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19. 

ZIK

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