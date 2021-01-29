В Украине за сутки обнаружили 5181 новый случай COVID-19, выздоровели 11,3 тыс. человек
За сутки осуществлено 44 143 тестирований
По состоянию на утро 29 января в Украине коронавирусом COVID-19 заболели 1 211 593 человека, за минувшие сутки был подтвержден 5181 новый случай. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно сообщению, за прошедшие сутки заболели 218 детей и 212 медработников госпитализировали 1916 человек. Также было подтверждено 128 летальных исходов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 361 случай;
- Винницкая область – 282 случая;
- Волынская область – 159 случаев;
- Днепропетровская область – 259 случаев;
- Донецкая область – 193 случая;
- Житомирская область – 167 случаев;
- Закарпатская область – 137 случаев;
- Запорожская область – 232 случая;
- Ивано-Франковская область – 356 случаев;
- Киевская область – 326 случаев;
- Кировоградская область – 27 случаев;
- Луганская область – 40 случаев;
- Львовская область – 440 случаев;
- Николаевская область – 207 случаев;
- Одесская область – 260 случаев;
- Полтавская область – 218 случаев;
- Ровенская область – 209 случаев;
- Сумская область – 123 случая;
- Тернопольская область – 179 случаев;
- Харьковская область – 248 случаев;
- Херсонская область – 70 случаев;
- Хмельницкая область – 147 случаев;
- Черкасская область – 131 случай;
- Черновицкая область – 258 случаев;
- Черниговская область – 152 случая.
Напомним, накануне Верховная Рада проголосовала за запуск COVID-вакцинации, приняв за основу законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".