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В Украине за сутки обнаружили 5181 новый случай COVID-19, выздоровели 11,3 тыс. человек

Фото из открытых источников

За сутки осуществлено 44 143 тестирований

По состоянию на утро 29 января в Украине коронавирусом COVID-19 заболели 1 211 593 человека, за минувшие сутки был подтвержден 5181 новый случай. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".  

Согласно сообщению, за прошедшие сутки заболели 218 детей и 212 медработников госпитализировали 1916 человек. Также было подтверждено 128 летальных исходов. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 361 случай;
  • Винницкая область – 282 случая;
  • Волынская область – 159 случаев;
  • Днепропетровская область – 259 случаев;
  • Донецкая область – 193 случая;
  • Житомирская область – 167 случаев;
  • Закарпатская область – 137 случаев;
  • Запорожская область – 232 случая;
  • Ивано-Франковская область – 356 случаев;
  • Киевская область – 326 случаев;
  • Кировоградская область – 27 случаев;
  • Луганская область – 40 случаев;
  • Львовская область – 440 случаев;
  • Николаевская область – 207 случаев;
  • Одесская область – 260 случаев;
  • Полтавская область – 218 случаев;
  • Ровенская область – 209 случаев;
  • Сумская область – 123 случая;
  • Тернопольская область – 179 случаев;
  • Харьковская область – 248 случаев;
  • Херсонская область – 70 случаев;
  • Хмельницкая область – 147 случаев;
  • Черкасская область – 131 случай;
  • Черновицкая область – 258 случаев;
  • Черниговская область – 152 случая.

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Напомним, накануне Верховная Рада проголосовала за запуск COVID-вакцинации, приняв за основу законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".

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