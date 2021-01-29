В Украине за сутки обнаружили 5181 новый случай COVID-19, выздоровели 11,3 тыс. человек

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За сутки осуществлено 44 143 тестирований

По состоянию на утро 29 января в Украине коронавирусом COVID-19 заболели 1 211 593 человека, за минувшие сутки был подтвержден 5181 новый случай. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, за прошедшие сутки заболели 218 детей и 212 медработников госпитализировали 1916 человек. Также было подтверждено 128 летальных исходов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 361 случай;

Винницкая область – 282 случая;

Волынская область – 159 случаев;

Днепропетровская область – 259 случаев;

Донецкая область – 193 случая;

Житомирская область – 167 случаев;

Закарпатская область – 137 случаев;

Запорожская область – 232 случая;

Ивано-Франковская область – 356 случаев;

Киевская область – 326 случаев;

Кировоградская область – 27 случаев;

Луганская область – 40 случаев;

Львовская область – 440 случаев;

Николаевская область – 207 случаев;

Одесская область – 260 случаев;

Полтавская область – 218 случаев;

Ровенская область – 209 случаев;

Сумская область – 123 случая;

Тернопольская область – 179 случаев;

Харьковская область – 248 случаев;

Херсонская область – 70 случаев;

Хмельницкая область – 147 случаев;

Черкасская область – 131 случай;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 152 случая.

Напомним, накануне Верховная Рада проголосовала за запуск COVID-вакцинации, приняв за основу законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".