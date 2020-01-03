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В Украине за сутки обнаружили 4 576 больных COVID-19, еще 1 306 — госпитализировали

Количество больных в Украине идет на спад Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Николаевской области

В Украине в течение 2 января диагностировали 4 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них — 158 детей, а 172 — медработники. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. 

Больше всего новых больных зарегистрировали в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и в Киеве (370).

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Кроме того, накануне 1 306 больных госпитализировали, а 123 человека погибли. В то же время 6 250 пациентов выздоровели от COVID-19. Всего за сутки было проведено 14 576 тестирований. 

Распространение коронавируса по регионам:

  • г. Киев — 370 случаев;
  • Винницкая область — 66 случаев;
  • Волынская область — 93 случая;
  • Днепропетровская область — 404 случая;
  • Донецкая область — 200 случаев;
  • Житомирская область — 25 случаев;
  • Закарпатская область — 78 случаев;
  • Запорожская область — 301 случай;
  • Ивано-Франковская область  — 99 случаев;
  • Киевская область — 303 случая;
  • Кировоградская область — 22 случая;
  • Луганская область — 85 случаев;
  • Львовская область — 433 случая;
  • Николаевская область — 454 случая;
  • Одесская область — 426 случаев;
  • Полтавская область — 197 случаев;
  • Ровенская область — 75 случаев;
  • Сумская область — 147 случаев;
  • Тернопольская область — 59 случаев;
  • Харьковская область — 68 случаев;
  • Херсонская область — 115 случаев;
  • Хмельницкая область — 14 случаев;
  • Черкасская область — 244 случая;
  • Черновицкая область — 146 случаев;
  • Черниговская область — 152 случая.

Данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 074 093 человека, из них 18 854 - погибли, а 728 865 пациентов выздоровели.

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Напомним, недавно главный санитарный врач Украины предупредил, что повторное заражение коронавирусом COVID-19 может быть намного тяжелее, чем первый случай.

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