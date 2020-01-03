В Украине за сутки обнаружили 4 576 больных COVID-19, еще 1 306 — госпитализировали
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Николаевской области
В Украине в течение 2 января диагностировали 4 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них — 158 детей, а 172 — медработники. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Больше всего новых больных зарегистрировали в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и в Киеве (370).
Кроме того, накануне 1 306 больных госпитализировали, а 123 человека погибли. В то же время 6 250 пациентов выздоровели от COVID-19. Всего за сутки было проведено 14 576 тестирований.
Распространение коронавируса по регионам:
- г. Киев — 370 случаев;
- Винницкая область — 66 случаев;
- Волынская область — 93 случая;
- Днепропетровская область — 404 случая;
- Донецкая область — 200 случаев;
- Житомирская область — 25 случаев;
- Закарпатская область — 78 случаев;
- Запорожская область — 301 случай;
- Ивано-Франковская область — 99 случаев;
- Киевская область — 303 случая;
- Кировоградская область — 22 случая;
- Луганская область — 85 случаев;
- Львовская область — 433 случая;
- Николаевская область — 454 случая;
- Одесская область — 426 случаев;
- Полтавская область — 197 случаев;
- Ровенская область — 75 случаев;
- Сумская область — 147 случаев;
- Тернопольская область — 59 случаев;
- Харьковская область — 68 случаев;
- Херсонская область — 115 случаев;
- Хмельницкая область — 14 случаев;
- Черкасская область — 244 случая;
- Черновицкая область — 146 случаев;
- Черниговская область — 152 случая.
Данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 074 093 человека, из них 18 854 - погибли, а 728 865 пациентов выздоровели.
Напомним, недавно главный санитарный врач Украины предупредил, что повторное заражение коронавирусом COVID-19 может быть намного тяжелее, чем первый случай.