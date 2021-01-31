В Украине за сутки обнаружили 3 177 новых случаев COVID-19

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Больше всего новых больных зафиксировали в Ивано-Франковской области

В Украине по состоянию на утро 31 января лабораторно подтвердили 1 219 455 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 3 177 новых случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 4 126 лицам, а 79 человек умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 22 707 летальных исходов от COVID-19, а 1 018 784 пациента смогли преодолеть болезнь.

Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 215 случаев;

Винницкая область – 123 случая;

Волынская область – 71 случай;

Днепропетровская область – 189 случаев;

Донецкая область – 176 случаев;

Житомирская область – 205 случаев;

Закарпатская область – 217 случаев;

Запорожская область – 56 случаев;

Ивано-Франковская область – 337 случаев;

Киевская область – 193 случая;

Кировоградская область – 24 случая;

Луганская область – 25 случаев;

Львовская область – 145 случаев;

Николаевская область – 146 случаев;

Одесская область – 170 случаев;

Полтавская область – 48 случаев;

Ровенская область – 78 случаев;

Сумская область – 121 случай;

Тернопольская область – 110 случаев;

Харьковская область – 192 случая;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 7 случаев

Черкасская область – 59 случаев;

Черновицкая область – 118 случаев;

Черниговская область – 98 случаев.

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал приход в Украину в феврале 117 тысяч доз вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 американского производства компании Pfizer-BioNTech. Чиновник заявил, что препарат будет получен в рамках программы COVAX.