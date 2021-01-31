В Украине за сутки обнаружили 3 177 новых случаев COVID-19
Больше всего новых больных зафиксировали в Ивано-Франковской области
В Украине по состоянию на утро 31 января лабораторно подтвердили 1 219 455 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.
Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 3 177 новых случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 4 126 лицам, а 79 человек умерли в результате осложнений.
Всего с начала пандемии выявлено 22 707 летальных исходов от COVID-19, а 1 018 784 пациента смогли преодолеть болезнь.
Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 215 случаев;
- Винницкая область – 123 случая;
- Волынская область – 71 случай;
- Днепропетровская область – 189 случаев;
- Донецкая область – 176 случаев;
- Житомирская область – 205 случаев;
- Закарпатская область – 217 случаев;
- Запорожская область – 56 случаев;
- Ивано-Франковская область – 337 случаев;
- Киевская область – 193 случая;
- Кировоградская область – 24 случая;
- Луганская область – 25 случаев;
- Львовская область – 145 случаев;
- Николаевская область – 146 случаев;
- Одесская область – 170 случаев;
- Полтавская область – 48 случаев;
- Ровенская область – 78 случаев;
- Сумская область – 121 случай;
- Тернопольская область – 110 случаев;
- Харьковская область – 192 случая;
- Херсонская область – 54 случая;
- Хмельницкая область – 7 случаев
- Черкасская область – 59 случаев;
- Черновицкая область – 118 случаев;
- Черниговская область – 98 случаев.
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал приход в Украину в феврале 117 тысяч доз вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 американского производства компании Pfizer-BioNTech. Чиновник заявил, что препарат будет получен в рамках программы COVAX.