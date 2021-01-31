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В Украине за сутки обнаружили 3 177 новых случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Больше всего новых больных зафиксировали в Ивано-Франковской области

В Украине по состоянию на утро 31 января лабораторно подтвердили 1 219 455 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 3 177 новых случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 4 126 лицам, а 79 человек умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 22 707 летальных исходов от COVID-19, а 1 018 784 пациента смогли преодолеть болезнь.

Ситуация с количеством новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 215 случаев;
  • Винницкая область – 123 случая;
  • Волынская область – 71 случай;
  • Днепропетровская область – 189 случаев;
  • Донецкая область – 176 случаев;
  • Житомирская область – 205 случаев;
  • Закарпатская область – 217 случаев;
  • Запорожская область – 56 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 337 случаев;
  • Киевская область – 193 случая;
  • Кировоградская область – 24 случая;
  • Луганская область – 25 случаев;
  • Львовская область – 145 случаев;
  • Николаевская область – 146 случаев;
  • Одесская область – 170 случаев;
  • Полтавская область – 48 случаев;
  • Ровенская область – 78 случаев;
  • Сумская область – 121 случай;
  • Тернопольская область – 110 случаев;
  • Харьковская область – 192 случая;
  • Херсонская область – 54 случая;
  • Хмельницкая область – 7 случаев
  • Черкасская область – 59 случаев;
  • Черновицкая область – 118 случаев;
  • Черниговская область – 98 случаев.

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

Новости по теме: В Украине утвердили календарный план COVID-вакцинации

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал приход в Украину в феврале 117 тысяч доз вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 американского производства компании Pfizer-BioNTech. Чиновник заявил, что препарат будет получен в рамках программы COVAX.

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