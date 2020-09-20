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В Украине за сутки обнаружили 2966 больных COVID-19, более 40 – умерли

В Украине за сутки подтвердили 2966 случаев коронавируса Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской области

В Украине за прошедшие сутки, 19 сентября, коронавирус COVID-19 обнаружили 2966 новых человек, еще 41 пациент умер в результате осложнений. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".

Так, по состоянию на утро 20 сентября в Украине 175678 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3557 - летальные, а 77512 пациентов выздоровели. За сутки преодолеть болезнь смогли 758 человек.

Распространение COVID-19 в регионах:

  • Винницкая обл — 5268 (+68)
  • Волынская обл — 6856 (+73)
  • Днепропетровская обл — 3982 (+104)
  • Донецкая обл — 2430 (+59)
  • Житомирская обл — 4988 (+57)
  • Закарпатская обл — 9154 (+44)
  • Запорожская обл — 2879 (+50)
  • Ивано-Франковская обл — 12382 (+170)
  • Кировоградская обл — 985 (+12)
  • м. Киев — 19483 (+343)
  • Киевская обл — 7744 (+133)
  • Львовская обл — 18317 (+188)
  • Луганская обл — 754 (+19)
  • Николаевская обл  — 2469 (+95)
  • Одесская обл — 11422 (+217)
  • Полтавская обл — 1499 (+38)
  • Ровенская обл — 11124 (+109)
  • Сумская обл — 3023 (+107)
  • Тернопольская обл — 11016 (+311)
  • Харьковская обл — 14888 (+424)
  • Херсонская обл — 813 (+23)
  • Хмельницкая обл — 4631 (+150)
  • Черновицкая обл — 13042 (+125)
  • Черкасская обл — 3035 (+52)
  • Черниговская обл — 3263 (+75)

Данные с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, по последним данным, Киев и еще 21 регион Украины не готовы к послаблению карантинных ограничений. По состоянию на 19 сентября эпидемиологические показатели не превышены в 4 областях. 

ZIK

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