В Украине за сутки обнаружили 2966 больных COVID-19, более 40 – умерли
Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской области
В Украине за прошедшие сутки, 19 сентября, коронавирус COVID-19 обнаружили 2966 новых человек, еще 41 пациент умер в результате осложнений. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".
Так, по состоянию на утро 20 сентября в Украине 175678 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3557 - летальные, а 77512 пациентов выздоровели. За сутки преодолеть болезнь смогли 758 человек.
Распространение COVID-19 в регионах:
- Винницкая обл — 5268 (+68)
- Волынская обл — 6856 (+73)
- Днепропетровская обл — 3982 (+104)
- Донецкая обл — 2430 (+59)
- Житомирская обл — 4988 (+57)
- Закарпатская обл — 9154 (+44)
- Запорожская обл — 2879 (+50)
- Ивано-Франковская обл — 12382 (+170)
- Кировоградская обл — 985 (+12)
- м. Киев — 19483 (+343)
- Киевская обл — 7744 (+133)
- Львовская обл — 18317 (+188)
- Луганская обл — 754 (+19)
- Николаевская обл — 2469 (+95)
- Одесская обл — 11422 (+217)
- Полтавская обл — 1499 (+38)
- Ровенская обл — 11124 (+109)
- Сумская обл — 3023 (+107)
- Тернопольская обл — 11016 (+311)
- Харьковская обл — 14888 (+424)
- Херсонская обл — 813 (+23)
- Хмельницкая обл — 4631 (+150)
- Черновицкая обл — 13042 (+125)
- Черкасская обл — 3035 (+52)
- Черниговская обл — 3263 (+75)
Данные с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по последним данным, Киев и еще 21 регион Украины не готовы к послаблению карантинных ограничений. По состоянию на 19 сентября эпидемиологические показатели не превышены в 4 областях.