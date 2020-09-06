В Украине за сутки обнаружили 2107 новых случаев COVID-19
Больше всего больных обнаружили в Киеве, меньше всего - в Кировоградской области
В Украине за прошедшие сутки обнаружили 2 107 новых случаев коронавируса COVID-19, 35 человек умерли от осложнений, а 578 пациентов выздоровели. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".
Так, по состоянию на утро 6 сентября в Украине 135 894 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2 846 - умерли, а 62 227 пациентов преодолели недуг.
Распространение коронавируса в регионах:
- Винницкая обл - 4375 (+51)
- Волынская обл - 5828 (+37)
- Днепропетровская обл - 2697 (+72)
- Донецкая обл - 1627 (+36)
- Житомирская обл - 3678 (+56)
- Закарпатская обл - 8049 (+61)
- Запорожская обл - 1882 (+34)
- Ивано-Франковская обл - 10187 (+176)
- Кировоградская обл - 854 (+8)
- м. Киев - 15032 (+240)
- Киевская обл - 6192 (+87)
- Львовская обл - 15695 (+188)
- Луганская обл - 431 (+16)
- Николаевская обл - 1581 (+77)
- Одесская обл - 8380 (+120)
- Полтавская обл - 945 (+29)
- Ровенская обл - 9660 (+26)
- Сумская обл - 1858 (+89)
- Тернопольская обл - 7225 (+158)
- Харьковская обл - 10833 (+141)
- Херсонская обл - 496 (+32)
- Хмельницкая обл - 3100 (+121)
- Черновицкая обл - 11109 (+151)
- Черкасская обл - 1894 (+45)
- Черниговская обл - 2286 (+56)
К слову, данные относительно эпидемиологической ситуации на неподконтрольных украинскому правительству территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне Украина установила антирекорд за количество новых инфицированных коронавирусом COVID-19 – за сутки выявили 2 836 случаев болезни.
По словам Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация в стране будет и в дальнейшем ухудшаться, то адаптивный карантин могут продлить после 31 октября.