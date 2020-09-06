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В Украине за сутки обнаружили 2107 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки обнаружили 2107 новых случаев коронавирус Фото из открытых источников

Больше всего больных обнаружили в Киеве, меньше всего - в Кировоградской области

В Украине за прошедшие сутки обнаружили 2 107 новых случаев коронавируса COVID-19, 35 человек умерли от осложнений, а 578 пациентов выздоровели. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах". 

Так, по состоянию на утро 6 сентября в Украине 135 894 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2 846 - умерли, а 62 227 пациентов преодолели недуг.

Распространение коронавируса в регионах: 

  • Винницкая обл - 4375 (+51)
  • Волынская обл - 5828 (+37)
  • Днепропетровская обл - 2697 (+72)
  • Донецкая обл - 1627 (+36)
  • Житомирская обл - 3678 (+56)
  • Закарпатская обл - 8049 (+61)
  • Запорожская обл - 1882 (+34)
  • Ивано-Франковская обл - 10187 (+176)
  • Кировоградская обл - 854 (+8)
  • м. Киев - 15032 (+240)
  • Киевская обл - 6192 (+87)
  • Львовская обл - 15695 (+188)
  • Луганская обл - 431 (+16)
  • Николаевская обл - 1581 (+77)
  • Одесская обл - 8380 (+120)
  • Полтавская обл - 945 (+29)
  • Ровенская обл - 9660 (+26)
  • Сумская обл - 1858 (+89)
  • Тернопольская обл - 7225 (+158)
  • Харьковская обл - 10833 (+141)
  • Херсонская обл - 496 (+32)
  • Хмельницкая обл - 3100 (+121)
  • Черновицкая обл - 11109 (+151)
  • Черкасская обл - 1894 (+45)
  • Черниговская обл - 2286 (+56)

К слову, данные относительно эпидемиологической ситуации на неподконтрольных украинскому правительству территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, накануне Украина установила антирекорд за количество новых инфицированных коронавирусом COVID-19 – за сутки выявили 2 836 случаев болезни. 

По словам Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация в стране будет и в дальнейшем ухудшаться, то адаптивный карантин могут продлить после 31 октября.

ZIK

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