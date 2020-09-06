В Украине за сутки обнаружили 2107 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки обнаружили 2107 новых случаев коронавирус Фото из открытых источников

Больше всего больных обнаружили в Киеве, меньше всего - в Кировоградской области

В Украине за прошедшие сутки обнаружили 2 107 новых случаев коронавируса COVID-19, 35 человек умерли от осложнений, а 578 пациентов выздоровели. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".

Так, по состоянию на утро 6 сентября в Украине 135 894 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2 846 - умерли, а 62 227 пациентов преодолели недуг.

Распространение коронавируса в регионах:

Винницкая обл - 4375 (+51)

Волынская обл - 5828 (+37)

Днепропетровская обл - 2697 (+72)

Донецкая обл - 1627 (+36)

Житомирская обл - 3678 (+56)

Закарпатская обл - 8049 (+61)

Запорожская обл - 1882 (+34)

Ивано-Франковская обл - 10187 (+176)

Кировоградская обл - 854 (+8)

м. Киев - 15032 (+240)

Киевская обл - 6192 (+87)

Львовская обл - 15695 (+188)

Луганская обл - 431 (+16)

Николаевская обл - 1581 (+77)

Одесская обл - 8380 (+120)

Полтавская обл - 945 (+29)

Ровенская обл - 9660 (+26)

Сумская обл - 1858 (+89)

Тернопольская обл - 7225 (+158)

Харьковская обл - 10833 (+141)

Херсонская обл - 496 (+32)

Хмельницкая обл - 3100 (+121)

Черновицкая обл - 11109 (+151)

Черкасская обл - 1894 (+45)

Черниговская обл - 2286 (+56)

К слову, данные относительно эпидемиологической ситуации на неподконтрольных украинскому правительству территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне Украина установила антирекорд за количество новых инфицированных коронавирусом COVID-19 – за сутки выявили 2 836 случаев болезни.

По словам Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация в стране будет и в дальнейшем ухудшаться, то адаптивный карантин могут продлить после 31 октября.