В Украине за сутки обнаружили 13825 случаев COVID-19, 1504 больных госпитализировали
Лидером по распространению коронавируса остается столица
В Украине 4 декабря подтвердили 13 825 новых случаев коронавируса COVID-19, из них 713 - дети, а 629 больных - медработники. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Киеве (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях.
Кроме этого, накануне от осложнений болезни скончались 226 человек, однако 14 724 больных выздоровели. Еще 1 504 - госпитализировали. Всего за сутки на COVID-19 было протестировано 67 533 человека.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 78 291 случай;
- Винницкая область - 18 476 случаев;
- Волынская область - 25 793 случая;
- Днепропетровская область - 43 282 случая;
- Донецкая область - 25 113 случаев;
- Житомирская область - 31 539 случаев;
- Закарпатская область - 24 330 случаев;
- Запорожская область - 35 722 случая;
- Ивано-Франковская область – 39 058 случаев;
- Киевская область - 42 410 случаев;
- Кировоградская область - 6 071 случай;
- Луганская область - 6 910 случаев;
- Львовская область - 49 380 случаев;
- Николаевская область - 20 734 случая;
- Одесская область - 50 146 случаев;
- Полтавская область - 24 937 случаев;
- Ровенская область - 33 192 случая;
- Сумская область - 32 684 случая;
- Тернопольская область - 29 366 случаев;
- Харьковская область - 58 622 случая;
- Херсонская область - 11 731 случай;
- Хмельницкая область - 31 856 случаев;
- Черкасская область - 26 232 случая;
- Черновицкая область - 34 924 случая;
- Черниговская область - 20 917 случаев.
Данные с неподконтрольных правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
К слову, всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 801 716 человек, из них 412 533 пациенты выздоровели, однако 13 421 - умерли.
Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине до конца декабря не будут вводить тотальный карантин. Вместо этого Минздрав будет предлагать ввести жесткие ограничения с начала января.