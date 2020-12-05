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В Украине за сутки обнаружили 13825 случаев COVID-19, 1504 больных госпитализировали

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Киеве Global Look Press

Лидером по распространению коронавируса остается столица

В Украине 4 декабря подтвердили 13 825 новых случаев коронавируса COVID-19, из них 713 - дети, а 629 больных - медработники. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Киеве (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях.

Кроме этого, накануне от осложнений болезни скончались 226 человек, однако 14 724 больных выздоровели. Еще 1 504 - госпитализировали. Всего за сутки на COVID-19 было протестировано 67 533 человека. 

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Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 78 291 случай;
  • Винницкая область - 18 476 случаев;
  • Волынская область - 25 793 случая;
  • Днепропетровская область - 43 282 случая;
  • Донецкая область - 25 113 случаев;
  • Житомирская область - 31 539 случаев;
  • Закарпатская область - 24 330 случаев;
  • Запорожская область - 35 722 случая;
  • Ивано-Франковская область – 39 058 случаев;
  • Киевская область - 42 410 случаев;
  • Кировоградская область - 6 071 случай;
  • Луганская область - 6 910 случаев;
  • Львовская область - 49 380 случаев;
  • Николаевская область - 20 734 случая;
  • Одесская область - 50 146 случаев;
  • Полтавская область - 24 937 случаев;
  • Ровенская область - 33 192 случая;
  • Сумская область - 32 684 случая;
  • Тернопольская область - 29 366 случаев;
  • Харьковская область - 58 622 случая;
  • Херсонская область - 11 731 случай;
  • Хмельницкая область - 31 856 случаев;
  • Черкасская область - 26 232 случая;
  • Черновицкая область - 34 924 случая;
  • Черниговская область - 20 917 случаев.

Данные с неподконтрольных правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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К слову, всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 801 716 человек, из них 412 533 пациенты выздоровели, однако 13 421 - умерли. 

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине до конца декабря не будут вводить тотальный карантин. Вместо этого Минздрав будет предлагать ввести жесткие ограничения с начала января. 

ZIK

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