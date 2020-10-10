В Украине за сутки госпитализировали почти тысячу больных с COVID-19: Койки заполнены на более чем 70% в 4 областях

В Украине за сутки госпитализировали 990 пациентов с коронавирусом Фото из открытых источников

По состоянию на 10 октября в больницах находятся более 19 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19

В Украине за прошедшие сутки, 9 октября, госпитализировали рекордное количество больных с COVID-19 - 990 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 10 октября, который транслировал телеканал ZIK.

"На сегодня в больницах находятся более 19 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19 или с соответствующими симптомами", - добавил министр.

По данным Минздрава по состоянию на 10 октября в четырех областях больничные койки заполнены пациентами с коронавирусом больше, чем на 70 процентов. Всего в Украине кровати первой волны заполнены на 59,4 процентов.

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Так, наихудшая ситуация сейчас в Донецкой области, где загруженность коек составляет 107,8 процентов. Далее идут Одесская (81,1 процент), Луганская (81,1 процент) и Харьковская (72,4) области.

В Киеве этот показатель составляет 69 процентов.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 октября, в Украине подтвердили 5728 новых случаев коронавируса COVID-19, еще 108 больных умерли в результате осложнений.

Несмотря на резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, глава Минздрава Максим Степанов заверил, что жесткий карантин вводить не будут "ни в коем случае".