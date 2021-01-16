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В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у более 7,7 тысяч человек, 144 больных умерли

Всего за сутки было проведено 48 700 тестирований Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве — более 800 человек

В Украине в течение 15 января зарегистрировали 7 729 новых случаев коронавируса, из них — 245 детей и 369 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

В частности, больше всего новых заражений обнаружили в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

Также накануне госпитализировали 2 083 пациента с COVID-19. По данным Минздрава, накануне от осложнений болезни погибли 144 человека, однако 9 792 — выздоровели. Всего за сутки было проведено 48 700 тестирований. 

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 821 случай;
  • Винницкая область — 228 случаев;
  • Волынская область — 204 случая;
  • Днепропетровская область — 586 случаев;
  • Донецкая область — 540 случаев;
  • Житомирская область — 200 случаев;
  • Закарпатская область — 147 случаев;
  • Запорожская область — 696 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 168 случаев;
  • Киевская область — 474 случая;
  • Кировоградская область — 92 случая;
  • Луганская область — 155 случаев;
  • Львовская область — 485 случаев;
  • Николаевская область — 409 случаев;
  • Одесская область — 325 случаев;
  • Полтавская область — 350 случаев;
  • Ровенская область — 243 случая;
  • Сумская область — 237 случаев;
  • Тернопольская область — 145 случаев;
  • Харьковская область — 285 случаев;
  • Херсонская область — 63 случая;
  • Хмельницкая область — 210 случаев;
  • Черкасская область — 323 случая;
  • Черновицкая область — 209 случаев;
  • Черниговская область — 134 случая.

Данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 154 692 человека, из них 20 686 — погибли, однако 857 183 пациента преодолели болезнь. 

Напомним, недавно в Минздраве пояснили, что в Украине изменили подход к сбору информации о заболеваемости COVID-19, в результате чего в статистике увеличилось количество госпитализаций. 

ZIK

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