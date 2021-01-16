В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у более 7,7 тысяч человек, 144 больных умерли
Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве — более 800 человек
В Украине в течение 15 января зарегистрировали 7 729 новых случаев коронавируса, из них — 245 детей и 369 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, больше всего новых заражений обнаружили в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.
Также накануне госпитализировали 2 083 пациента с COVID-19. По данным Минздрава, накануне от осложнений болезни погибли 144 человека, однако 9 792 — выздоровели. Всего за сутки было проведено 48 700 тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 821 случай;
- Винницкая область — 228 случаев;
- Волынская область — 204 случая;
- Днепропетровская область — 586 случаев;
- Донецкая область — 540 случаев;
- Житомирская область — 200 случаев;
- Закарпатская область — 147 случаев;
- Запорожская область — 696 случаев;
- Ивано-Франковская область — 168 случаев;
- Киевская область — 474 случая;
- Кировоградская область — 92 случая;
- Луганская область — 155 случаев;
- Львовская область — 485 случаев;
- Николаевская область — 409 случаев;
- Одесская область — 325 случаев;
- Полтавская область — 350 случаев;
- Ровенская область — 243 случая;
- Сумская область — 237 случаев;
- Тернопольская область — 145 случаев;
- Харьковская область — 285 случаев;
- Херсонская область — 63 случая;
- Хмельницкая область — 210 случаев;
- Черкасская область — 323 случая;
- Черновицкая область — 209 случаев;
- Черниговская область — 134 случая.
Данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 154 692 человека, из них 20 686 — погибли, однако 857 183 пациента преодолели болезнь.
Напомним, недавно в Минздраве пояснили, что в Украине изменили подход к сбору информации о заболеваемости COVID-19, в результате чего в статистике увеличилось количество госпитализаций.