В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у более 7,7 тысяч человек, 144 больных умерли

Всего за сутки было проведено 48 700 тестирований Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве — более 800 человек

В Украине в течение 15 января зарегистрировали 7 729 новых случаев коронавируса, из них — 245 детей и 369 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, больше всего новых заражений обнаружили в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

Также накануне госпитализировали 2 083 пациента с COVID-19. По данным Минздрава, накануне от осложнений болезни погибли 144 человека, однако 9 792 — выздоровели. Всего за сутки было проведено 48 700 тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 821 случай;

Винницкая область — 228 случаев;

Волынская область — 204 случая;

Днепропетровская область — 586 случаев;

Донецкая область — 540 случаев;

Житомирская область — 200 случаев;

Закарпатская область — 147 случаев;

Запорожская область — 696 случаев;

Ивано-Франковская область — 168 случаев;

Киевская область — 474 случая;

Кировоградская область — 92 случая;

Луганская область — 155 случаев;

Львовская область — 485 случаев;

Николаевская область — 409 случаев;

Одесская область — 325 случаев;

Полтавская область — 350 случаев;

Ровенская область — 243 случая;

Сумская область — 237 случаев;

Тернопольская область — 145 случаев;

Харьковская область — 285 случаев;

Херсонская область — 63 случая;

Хмельницкая область — 210 случаев;

Черкасская область — 323 случая;

Черновицкая область — 209 случаев;

Черниговская область — 134 случая.

Данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 154 692 человека, из них 20 686 — погибли, однако 857 183 пациента преодолели болезнь.

Напомним, недавно в Минздраве пояснили, что в Украине изменили подход к сбору информации о заболеваемости COVID-19, в результате чего в статистике увеличилось количество госпитализаций.