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В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у более 4 тыс. человек, еще 85 больных умерли

В Украине за сутки обнаружили 4768 больных коронавирусом Фото из открытых источников

Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области

В Украине за прошедшие сутки, 10 октября, подтвердили 4768 новых случаев коронавируса, а еще 85 больных умерли от осложнений. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах". 

Так, по состоянию на утро 11 октября в Украине 261034 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4972 - летальные, а 113507 больных выздоровели. За прошедшие сутки болезнь преодолели еще 937 ранее инфицированных. 

Статистика коронавируса в регионах:

  • Винницкая обл - 7569 (+103)
  • Волынская обл - 9645 (+118)
  • Днепропетровская обл - 8781 (+201)
  • Донецкая обл - 5649 (+50)
  • Житомирская обл - 8326 (+302)
  • Закарпатская обл - 10850 (+89)
  • Запорожская обл - 5461 (+115)
  • Ивано-Франковская обл - 15197 (+197)
  • Кировоградская обл - 1304 (+16)
  • м. Киев - 27497 (+502)
  • Киевская обл - 11096 (+204)
  • Львовская обл - 22588 (+202)
  • Луганская обл - 1826 (+114)
  • Николаевская обл - 4546 (+152)
  • Одесская обл - 16605 (+160)
  • Полтавская обл - 4377 (+171)
  • Ровенская обл - 14493 (+234)
  • Сумская обл - 6862 (+229)
  • Тернопольская обл - 15798 (+208)
  • Харьковская обл - 24445 (+593)
  • Херсонская обл - 1892 (+86)
  • Хмельницкая обл - 8792 (+328)
  • Черновицкая обл - 16319 (+182)
  • Черкасская обл - 5598 (+119)
  • Черниговская обл - 5518 (+93).

Данные с временно неподконтрольных Украине территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости по теме: В оккупированном Крыму зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

Напомним, накануне Минздрав сообщил о 5728 новых случаях коронавируса COVID-19 за сутки, еще 108 больных умерли в результате осложнений.

Кроме этого, 9 октября в Украине госпитализировали почти тысячу больных с COVID-19, а в четырех областях больничные койки заполнены пациентами с коронавирусом больше, чем на 70 процентов.  

ZIK

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