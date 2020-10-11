В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у более 4 тыс. человек, еще 85 больных умерли

В Украине за сутки обнаружили 4768 больных коронавирусом Фото из открытых источников

Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области

В Украине за прошедшие сутки, 10 октября, подтвердили 4768 новых случаев коронавируса, а еще 85 больных умерли от осложнений. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Так, по состоянию на утро 11 октября в Украине 261034 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4972 - летальные, а 113507 больных выздоровели. За прошедшие сутки болезнь преодолели еще 937 ранее инфицированных.

Статистика коронавируса в регионах:

Винницкая обл - 7569 (+103)

Волынская обл - 9645 (+118)

Днепропетровская обл - 8781 (+201)

Донецкая обл - 5649 (+50)

Житомирская обл - 8326 (+302)

Закарпатская обл - 10850 (+89)

Запорожская обл - 5461 (+115)

Ивано-Франковская обл - 15197 (+197)

Кировоградская обл - 1304 (+16)

м. Киев - 27497 (+502)

Киевская обл - 11096 (+204)

Львовская обл - 22588 (+202)

Луганская обл - 1826 (+114)

Николаевская обл - 4546 (+152)

Одесская обл - 16605 (+160)

Полтавская обл - 4377 (+171)

Ровенская обл - 14493 (+234)

Сумская обл - 6862 (+229)

Тернопольская обл - 15798 (+208)

Харьковская обл - 24445 (+593)

Херсонская обл - 1892 (+86)

Хмельницкая обл - 8792 (+328)

Черновицкая обл - 16319 (+182)

Черкасская обл - 5598 (+119)

Черниговская обл - 5518 (+93).

Данные с временно неподконтрольных Украине территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости по теме: В оккупированном Крыму зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

Напомним, накануне Минздрав сообщил о 5728 новых случаях коронавируса COVID-19 за сутки, еще 108 больных умерли в результате осложнений.

Кроме этого, 9 октября в Украине госпитализировали почти тысячу больных с COVID-19, а в четырех областях больничные койки заполнены пациентами с коронавирусом больше, чем на 70 процентов.