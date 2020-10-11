В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у более 4 тыс. человек, еще 85 больных умерли
Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области
В Украине за прошедшие сутки, 10 октября, подтвердили 4768 новых случаев коронавируса, а еще 85 больных умерли от осложнений. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
Так, по состоянию на утро 11 октября в Украине 261034 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4972 - летальные, а 113507 больных выздоровели. За прошедшие сутки болезнь преодолели еще 937 ранее инфицированных.
Статистика коронавируса в регионах:
- Винницкая обл - 7569 (+103)
- Волынская обл - 9645 (+118)
- Днепропетровская обл - 8781 (+201)
- Донецкая обл - 5649 (+50)
- Житомирская обл - 8326 (+302)
- Закарпатская обл - 10850 (+89)
- Запорожская обл - 5461 (+115)
- Ивано-Франковская обл - 15197 (+197)
- Кировоградская обл - 1304 (+16)
- м. Киев - 27497 (+502)
- Киевская обл - 11096 (+204)
- Львовская обл - 22588 (+202)
- Луганская обл - 1826 (+114)
- Николаевская обл - 4546 (+152)
- Одесская обл - 16605 (+160)
- Полтавская обл - 4377 (+171)
- Ровенская обл - 14493 (+234)
- Сумская обл - 6862 (+229)
- Тернопольская обл - 15798 (+208)
- Харьковская обл - 24445 (+593)
- Херсонская обл - 1892 (+86)
- Хмельницкая обл - 8792 (+328)
- Черновицкая обл - 16319 (+182)
- Черкасская обл - 5598 (+119)
- Черниговская обл - 5518 (+93).
Данные с временно неподконтрольных Украине территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне Минздрав сообщил о 5728 новых случаях коронавируса COVID-19 за сутки, еще 108 больных умерли в результате осложнений.
Кроме этого, 9 октября в Украине госпитализировали почти тысячу больных с COVID-19, а в четырех областях больничные койки заполнены пациентами с коронавирусом больше, чем на 70 процентов.