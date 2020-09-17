Очередной антирекорд: В Украине за сутки 3584 новых больных коронавирусом

Иллюстрированное фото фото - DW

В Харьковской области почти 500 новых случаев за сутки

По состоянию на утро 17 сентября в Украине лабораторно подтверждено 166 244 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 166 244 случая COVID-19, из них 3400 летальных, 73 913 человек выздоровели.

В частности, за последние сутки зафиксировано 3584 новых случая, 1589 пациентов побороли болезнь, а 60 человек умерли.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (483), Тернопольской (390) областях, городе Киев (379) и Одесской области (325).

Наиболее зараженными регионами остаются Киев – 18 449 случаев, Львовская область – 17 664 и Харьковская область – 13 915.

Новости по теме: Американские ученые обнаружили белок, нейтрализующий коронавирус

Напомним, Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина. Отдельно, регионы подключили к принятию решения насчет красных зон.