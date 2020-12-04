В Украине за шесть лет конфликта на Донбассе лишь 1% переселенцев получили жилье, – СМИ

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Половина зарегистрированных ВПЛ живут на неподконтрольных территориях

В Украине лишь около 1% внутренне перемещенных лиц за шесть лет конфликта на Донбассе получили жилье при государственной поддержке. Об этом сообщает "Obozrevatel".

Отмечается, что согласно официальным данным, в Украине 1,5 млн вынужденных переселенцев, но не все они нуждаются в жилье. При этом половина из зарегистрированных ВПО живут на неподконтрольных украинской власти территориях.

По словам главы парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрия Лубинца, сейчас большинство переселенцев в Донецкой области ездят за пенсией через КПВВ. "В Донецкой области зарегистрировано 560 тыс. ВПО. Из них 380 тыс.-пенсионеры. Они преимущественно живут на неподконтрольной территории, регистрируются, чтобы получить пенсию, и ездят за ней через КПВВ. Этих пенсионеров нужно отделить от реальных переселенцев. Как только мы это сделаем, из 1,5 млн останется примерно 750 тыс.", – сказал парламентарий.

При этом нардеп рассказал, что обеспечить новым жильем нужно около 400 тыс. человек. Сейчас около 10% семей-переселенцев имеют собственное жилье на подконтрольных территориях, и большинство из них смогли купить его без помощи государства. Также 62% переселенцев снимают жилье, 7% живут в общежитиях, 3% – в местах компактного расселения, а другие – у родственников или других семей.

В то же время сообщается, что наличие даже 400 тысяч переселенцев – это огромная проблема для государства, поскольку на обеспечение жильем их семей пойдут сотни миллиардов гривен.

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Напомним, недавно заместитель министра по вопросам реинтеграции ТОТ Инна Голованчук заявила, что около половины из 1,5 млн официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц проживают на временно неподконтрольных украинской власти территориях. По ее словам, на постоянной основе выехали около 700-800 тыс. переселенцев.