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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 5590 новых случаев заболевания коронавирусом

В Украине фиксируют новые случаи коронавируса

 Фото из открытых источников

Больше всего новых больных зарегистрировали в Харьковской области

В Украине за прошедшие сутки, 13 октября, подтвердили 5590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 еще 107 человек умерли от осложнений. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Отмечается, что по состоянию на утро 11 октября в Украине 276177 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5229 – летальные, а 118699 больных выздоровели. За прошедшие сутки болезнь преодолели еще 2137 ранее инфицированных.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл. — 7845 (+119);
  • Волынская обл. — 10140 (+185);
  • Днепропетровская обл. — 9614 (+342);
  • Донецкая обл. — 6247 (+286);
  • Житомирская обл. — 8861 (+200);
  • Закарпатская обл. — 11169 (+127);
  • Запорожская обл. — 5900 (+138);
  • Ивано-Франковская обл. — 15765 (+185);
  • Кировоградская обл. — 1396 (+41);
  • г. Киев — 28512 (+422);
  • Киевская обл. — 11751 (+226);
  • Львовская обл. — 23474 (+345);
  • Луганская обл. — 2015 (+98);
  • Николаевская обл. — 5052 (+185);
  • Одесская обл. — 17349 (+302);
  • Полтавская обл. — 5093 (+187);
  • Ровенская обл. — 15026 (+158);
  • Сумская обл. — 7712 (+227);
  • Тернопольская обл. — 16478 (+228);
  • Харьковская обл. — 26262 (+637);
  • Херсонская обл. — 2112 (+88);
  • Хмельницкая обл. — 9491 (+261);
  • Черновицкая обл. — 16828 (+179);
  • Черкасская обл. — 6047 (+198);
  • Черниговская обл. — 6038 (+226).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не исключает возможность закупки российской вакцины от коронавируса, если ее одобрит ВОЗ. По его словам, пока нет никаких подтверждений от международных организаций относительно действенности российского препарата.

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