В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9 176 новых случаев COVID-19
Выздороветь от коронавируса смогли 7 563 человека
В Украине по состоянию на утро 13 декабря лабораторно подтвердили 894 215 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.
Отмечается, что на протяжении прошлых суток, 12 декабря, в Украине было зафиксировано 9 176 случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 7 563 лицам, а 156 человек умерли в результате осложнений.
Всего с начала пандемии выявлено 15 154 летальных случаев от COVID-19, а 501 564 пациента смогли преодолеть болезнь.
Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:
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г. Киев - 91 138 случаев;
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Винницкая область - 19 801 случай;
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Волынская область - 28 019 случаев;
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Днепропетровская область - 49 074 случая;
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Донецкая область - 29 398 случаев;
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Житомирская область - 34 073 случая;
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Закарпатская область - 26 016 случаев;
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Запорожская область - 41 995 случаев;
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Ивано-Франковская область – 40 668 случаев;
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Киевская область - 48 523 случая;
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Кировоградская область - 7 166 случаев;
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Луганская область-7 889 случаев;
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Львовская область - 53 662 случая;
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Николаевская область - 23 864 случая;
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Одесская область - 57 699 случаев;
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Полтавская область - 29 121 случай;
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Ровенская область - 36 117 случаев;
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Сумская область-35 702 случая;
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Тернопольская область - 31 165 случаев;
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Харьковская область - 62 324 случая;
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Херсонская область -1 3 972 случая;
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Хмельницкая область - 34 800 случаев;
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Черкасская область - 31 209 случаев;
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Черновицкая область - 36 695 случаев;
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Черниговская область - 24 125 случаев.
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев подтвердили в Киеве (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628), и Запорожской (535) областях.
Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила официальное одобрение запроса на получение 8 млн доз бесплатной вакцины от COVID-19 по программе ВОЗ COVAX. По его словам, сейчас ожидается получение необходимого холодильного оборудования.