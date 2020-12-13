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В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9 176 новых случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Выздороветь от коронавируса смогли 7 563 человека

В Украине по состоянию на утро 13 декабря лабораторно подтвердили 894 215 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что на протяжении прошлых суток, 12 декабря, в Украине было зафиксировано 9 176 случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 7 563 лицам, а 156 человек умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 15 154 летальных случаев от COVID-19, а 501 564 пациента смогли преодолеть болезнь.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

  • г. Киев - 91 138 случаев;
  • Винницкая область - 19 801 случай;
  • Волынская область - 28 019 случаев;
  • Днепропетровская область - 49 074 случая;
  • Донецкая область - 29 398 случаев;
  • Житомирская область - 34 073 случая;
  • Закарпатская область - 26 016 случаев;
  • Запорожская область - 41 995 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 40 668 случаев;
  • Киевская область - 48 523 случая;
  • Кировоградская область - 7 166 случаев;
  • Луганская область-7 889 случаев;
  • Львовская область - 53 662 случая;
  • Николаевская область - 23 864 случая;
  • Одесская область - 57 699 случаев;
  • Полтавская область - 29 121 случай;
  • Ровенская область - 36 117 случаев;
  • Сумская область-35 702 случая;
  • Тернопольская область - 31 165 случаев;
  • Харьковская область - 62 324 случая;
  • Херсонская область -1 3 972 случая;
  • Хмельницкая область - 34 800 случаев;
  • Черкасская область - 31 209 случаев;
  • Черновицкая область - 36 695 случаев;
  • Черниговская область - 24 125 случаев.

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев подтвердили в Киеве (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628), и Запорожской (535) областях.

Новости по теме: В Украине на COVID-19 будут тестировать всех, кто имеет какие-либо признаки респираторного заболевания, – Степанов

Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила официальное одобрение запроса на получение 8 млн доз бесплатной вакцины от COVID-19 по программе ВОЗ COVAX. По его словам, сейчас ожидается получение необходимого холодильного оборудования.

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