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В Украине за неделю от гриппа умерли три человека, с начала эпидемического сезона 66, - Минздрав

Фото из открытых источников

Интенсивный показатель заболеваемости на 10,6% превышает эпидемиологический порог

В Украине в период с 9 по 15 марта зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая смерти из-за осложнения после заболевания гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 201 653 человек, из которых 66,6% - дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине составляет 527,4 на 100 тыс. населения, что на 10,6% превышает эпидемиологический порог, однако отмечается, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начала эпидемии гриппа.

С начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерли 66 человек, ни один из них не был вакцинирован.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус назвал четыре основных различия между коронавирусом COVID-19 и гриппом. Во-первых, COVID-19 не передается так эффективно, как грипп; во-вторых, COVID-19 вызывает более тяжелые заболевания, чем сезонный грипп; в-третьих, медики имеют вакцины и терапевтические средства против сезонного гриппа, но нет вакцины против COVID-19; в-четвертых, сдерживать сезонный грипп нереально.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе переполнены детские больницы.

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