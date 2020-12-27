В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 6 113 новых случаев COVID-19
Количество выздоровевших в течение суток превысило новые зафиксированные случаи
В Украине по состоянию на утро 27 декабря лабораторно подтвердили 1 025 989 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.
Отмечается, что на протяжении прошлых суток, 26 декабря, в Украине было зафиксировано 6 113 случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 6 621 лицам, а 72 человека умерла в результате осложнений.
Всего с начала пандемии выявлено 17 774 летальных случаев от COVID-19, а 658 538 пациентов смогли преодолеть болезнь.
Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:
- г. Киев - 107 204 случая;
- Винницкая область - 21 960 случаев;
- Волынская область - 32 429 случаев;
- Днепропетровская область - 56 893 случая;
- Донецкая область - 34 929 случаев;
- Житомирская область - 38 494 случая;
- Закарпатская область - 27 828 случаев;
- Запорожская область - 51 703 случая;
- Ивано-Франковская область – 42 828 случаев;
- Киевская область - 57 331 случай;
- Кировоградская область - 8 225 случаев;
- Луганская область - 9 982 случая;
- Львовская область - 59 798 случаев;
- Николаевская область - 29 531 случай;
- Одесская область - 68 962 случая;
- Полтавская область - 34 600 случаев;
- Ровенская область - 40 295 случаев;
- Сумская область - 40 047 случаев;
- Тернопольская область - 33 452 случая;
- Харьковская область - 67 868 случаев;
- Херсонская область - 17 067 случаев;
- Хмельницкая область - 38 378 случаев;
- Черкасская область - 37 617 случаев;
- Черновицкая область - 39 422 случая;
- Черниговская область - 29 146 случаев.
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев коронавирус подтвердили в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что более 70% коек, выделенных для коронавирусных пациентов, уже имеют доступ к кислороду. По его словам, в медучреждениях доступно почти 29,5 тыс. свободных коек с кислородом.