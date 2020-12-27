live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 6 113 новых случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Количество выздоровевших в течение суток превысило новые зафиксированные случаи

В Украине по состоянию на утро 27 декабря лабораторно подтвердили 1 025 989 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что на протяжении прошлых суток, 26 декабря, в Украине было зафиксировано 6 113 случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 6 621 лицам, а 72 человека умерла в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 17 774 летальных случаев от COVID-19, а 658 538 пациентов смогли преодолеть болезнь.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

  • г. Киев - 107 204 случая;
  • Винницкая область - 21 960 случаев;
  • Волынская область - 32 429 случаев;
  • Днепропетровская область - 56 893 случая;
  • Донецкая область - 34 929 случаев;
  • Житомирская область - 38 494 случая;
  • Закарпатская область - 27 828 случаев;
  • Запорожская область - 51 703 случая;
  • Ивано-Франковская область – 42 828 случаев;
  • Киевская область - 57 331 случай;
  • Кировоградская область - 8 225 случаев;
  • Луганская область - 9 982 случая;
  • Львовская область - 59 798 случаев;
  • Николаевская область - 29 531 случай;
  • Одесская область - 68 962 случая;
  • Полтавская область - 34 600 случаев;
  • Ровенская область - 40 295 случаев;
  • Сумская область - 40 047 случаев;
  • Тернопольская область - 33 452 случая;
  • Харьковская область - 67 868 случаев;
  • Херсонская область - 17 067 случаев;
  • Хмельницкая область - 38 378 случаев;
  • Черкасская область - 37 617 случаев;
  • Черновицкая область - 39 422 случая;
  • Черниговская область - 29 146 случаев.

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев коронавирус подтвердили в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Новости по теме: Украинцам объяснили, как безопасно путешествовать на Новый год во время пандемии

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что более 70% коек, выделенных для коронавирусных пациентов, уже имеют доступ к кислороду. По его словам, в медучреждениях доступно почти 29,5 тыс. свободных коек с кислородом.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Израиль хочет вакцинировать от COVID-19 по меньшей мере по 150 тыс. человек в сутки Германия начала вакцинацию от COVID-19, первую прививку сделали 101-летней женщине "Британский" штамм коронавируса обнаружили в Испании и Швеции Венгрия первой среди стран ЕС начала массовую вакцинацию от COVID-19
Loading...

программы канала ZIK

Тарифы растут. COVID-19: Праздничный локдаун. Платные дороги в Украине | Ток-шоу
Рост тарифов. Локдаун в деревне. Мутация COVID-19 | Детали дня | 25.12.20
Бесплатное лечение? Психические расстройства из-за коронавируса | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Илья Кива | Ток-шоу
Языковые вопросы. Праздники. Поддержка украинцев. Блогеры и общество | Мы все - украинцы | 24.12.20
Олег Ляшко | Политика власти. МВФ. Бюджет-2021. Экономика | Мы все - украинцы | 24.12.20