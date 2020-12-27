В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 6 113 новых случаев COVID-19

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Количество выздоровевших в течение суток превысило новые зафиксированные случаи

В Украине по состоянию на утро 27 декабря лабораторно подтвердили 1 025 989 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что на протяжении прошлых суток, 26 декабря, в Украине было зафиксировано 6 113 случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 6 621 лицам, а 72 человека умерла в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 17 774 летальных случаев от COVID-19, а 658 538 пациентов смогли преодолеть болезнь.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

г. Киев - 107 204 случая;

Винницкая область - 21 960 случаев;

Волынская область - 32 429 случаев;

Днепропетровская область - 56 893 случая;

Донецкая область - 34 929 случаев;

Житомирская область - 38 494 случая;

Закарпатская область - 27 828 случаев;

Запорожская область - 51 703 случая;

Ивано-Франковская область – 42 828 случаев;

Киевская область - 57 331 случай;

Кировоградская область - 8 225 случаев;

Луганская область - 9 982 случая;

Львовская область - 59 798 случаев;

Николаевская область - 29 531 случай;

Одесская область - 68 962 случая;

Полтавская область - 34 600 случаев;

Ровенская область - 40 295 случаев;

Сумская область - 40 047 случаев;

Тернопольская область - 33 452 случая;

Харьковская область - 67 868 случаев;

Херсонская область - 17 067 случаев;

Хмельницкая область - 38 378 случаев;

Черкасская область - 37 617 случаев;

Черновицкая область - 39 422 случая;

Черниговская область - 29 146 случаев.

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев коронавирус подтвердили в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что более 70% коек, выделенных для коронавирусных пациентов, уже имеют доступ к кислороду. По его словам, в медучреждениях доступно почти 29,5 тыс. свободных коек с кислородом.