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В Украине за минувшие сутки выявили 990 новых случаев коронавируса

Фото из открытых источников

Побороть болезнь смогли 333 пациента

По состоянию на утро 3 августа в Украине лабораторно подтверждено 73 158 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 73 158 случаев COVID-19, из них 1738 летальных, 39 876 пациентов выздоровели.

В частности, за последние сутки зафиксировано 990 новых случаев, 333 пациента выздоровели, а 13 человек умерли.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили во Львовской (138), Ивано-Франковской (119) областях и в городе Киев (102).

Наиболее зараженными регионами остаются Львовская область - 9921 случай, Киев - 8554 и Ровенская область - 6270.

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Напомним, в пятницу, 31 июля, в Украине были установлены новые уровни эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 – "красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый". В "красную" зону попали лишь Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Впоследствии, Луцк заявил об отказе усиливать карантин в городе, после чего Тернополь подхватил такую инициативу.

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