В Украине за минувшие сутки выявили 5348 новых случаев коронавируса, выздоровело – 14 239 человек

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 507

По состоянию на утро 22 января в Украине лабораторно подтверждено 1 182 969 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.​​

"5348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1900 человек, летальных исходов – 163, выздоровело – 14 239 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 182 969 человек, выздоровело – 928 969 человек, летальных случаев – 21 662", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 507 случаев;

Винницкая область – 162 случая;

Волынская область – 135 случаев;

Днепропетровская область – 414 случаев;

Донецкая область – 266 случаев;

Житомирская область – 152 случая;

Закарпатская область – 142 случая;

Запорожская область – 350 случаев;

Ивано-Франковская область – 226 случаев;

Киевская область – 313 случаев;

Кировоградская область – 28 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 370 случаев;

Николаевская область – 275 случаев;

Одесская область – 287 случаев;

Полтавская область – 192 случая;

Ровенская область – 160 случаев;

Сумская область – 123 случая;

Тернопольская область – 113 случаев;

Харьковская область – 300 случаев;

Херсонская область – 81 случай;

Хмельницкая область – 134 случая;

Черкасская область – 195 случаев;

Черновицкая область – 217 случаев;

Черниговская область – 139 случаев.

Напомним, австрийская студия Nanographics сделала первое 3D-изображение коронавируса SARS-CoV-2. Раньше существовали только компьютерные модели и двухмерные фотографии. 3D-изображение создано на основе снимков мгновенно замороженных образцов коронавируса, взятых сотрудниками Университета Цинхуа в Пекине.