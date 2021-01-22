В Украине за минувшие сутки выявили 5348 новых случаев коронавируса, выздоровело – 14 239 человек
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 507
По состоянию на утро 22 января в Украине лабораторно подтверждено 1 182 969 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"5348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1900 человек, летальных исходов – 163, выздоровело – 14 239 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 1 182 969 человек, выздоровело – 928 969 человек, летальных случаев – 21 662", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 507 случаев;
- Винницкая область – 162 случая;
- Волынская область – 135 случаев;
- Днепропетровская область – 414 случаев;
- Донецкая область – 266 случаев;
- Житомирская область – 152 случая;
- Закарпатская область – 142 случая;
- Запорожская область – 350 случаев;
- Ивано-Франковская область – 226 случаев;
- Киевская область – 313 случаев;
- Кировоградская область – 28 случаев;
- Луганская область – 67 случаев;
- Львовская область – 370 случаев;
- Николаевская область – 275 случаев;
- Одесская область – 287 случаев;
- Полтавская область – 192 случая;
- Ровенская область – 160 случаев;
- Сумская область – 123 случая;
- Тернопольская область – 113 случаев;
- Харьковская область – 300 случаев;
- Херсонская область – 81 случай;
- Хмельницкая область – 134 случая;
- Черкасская область – 195 случаев;
- Черновицкая область – 217 случаев;
- Черниговская область – 139 случаев.
Напомним, австрийская студия Nanographics сделала первое 3D-изображение коронавируса SARS-CoV-2. Раньше существовали только компьютерные модели и двухмерные фотографии. 3D-изображение создано на основе снимков мгновенно замороженных образцов коронавируса, взятых сотрудниками Университета Цинхуа в Пекине.