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В Украине за минувшие сутки выявили 3285 новых случаев коронавируса, выздоровело - 10 101 пациент

Лидерами по количеству заболевших остаются Киев и Львовская область Фото из открытых источников

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 330

По состоянию на утро 3 февраля в Украине лабораторно подтверждено 1 227 164 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Тelegram.

"3285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 февраля 2021 года. В частности, заболели 156 детей и 186 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 2159 человек, летальных исходов – 165, выздоровело – 10 101 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 227 164 человека, выздоровел – 1 045 473 человека, летальных случаев – 23 089", - говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 330 случаев;
Винницкая область - 192 случая;
Волынская область - 94 случая;
Днепропетровская область - 122 случая;
Донецкая область - 102 случая;
Житомирская область - 62 случая;
Закарпатская область - 129 случаев;
Запорожская область - 211 случаев;
Ивано-Франковская область – 298 случаев;
Киевская область - 164 случая;
Кировоградская область - 40 случаев;
Луганская область - 61 случай;
Львовская область - 182 случая;
Николаевская область - 65 случаев;
Одесская область - 177 случаев;
Полтавская область - 192 случая;
Ровенская область - 101 случай;
Сумская область - 74 случая;
Тернопольская область - 120 случаев;
Харьковская область - 230 случаев;
Херсонская область - 23 случая;
Хмельницкая область - 0 случаев;
Черкасская область - 98 случаев;
Черновицкая область - 165 случаев;
Черниговская область - 53 случая.

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Напомним, ранее заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором можно будет записаться на вакцинацию против коронавируса для групп риска в соответствии с этапами кампании.

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