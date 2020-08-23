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В Украине за минувшие сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавируса

Сейчас в Украине подтверждено 104 958 случаев COVID-19

Количество больных растет

 Wikimedia Commons

По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в Украине подтвердили 104 958 случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Отмечается, что за прошедшие сутки COVID-19 зафиксировали у 1987 человек. В общем, преодолеть недуг смогли 52 235 человек (в частности, за минувшие сутки выздоровели 500 человек). Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, сейчас составляет 2 271 (за прошедшие сутки умерли 27 человек).

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область - 3592 (+39);
  • Волынская область - 5102 (+50);
  • Днепропетровская область - 1966 (+34);
  • Донецкая область - 1234 (+19);
  • Житомирская область - 2821 (+87);
  • Закарпатская область - 6987 (+102);
  • Запорожская область - 1331 (+44);
  • Ивано-Франковская область - 7805 (+174);
  • Кировоградская область - 764 (+8);
  • г. Киев - 11814 (+307);
  • Киевская область - 4952 (+71);
  • Львовская область - 13111 (+146);
  • Луганская область - 243 (+11);
  • Николаевская область - 981 (+43);
  • Одесская область - 5909 (+121);
  • Полтавская область - 642 (+6);
  • Ровенская область - 8460 (+77);
  • Сумская область - 1165 (+20);
  • Тернопольская область - 4626 (+119);
  • Харьковская область - 7493 (+169);
  • Херсонская область - 334 (+2);
  • Хмельницкая область - 1946 (+42);
  • Черновицкая область - 8926 (+213);
  • Черкасская область - 1286 (+38);
  • Черниговская область - 1468 (+45).

Ситуация в оккупированных Крыму и Севастополе неизвестна. 

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Напомним, недавно в ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса. В частности, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреісус заявил, что в организации рассчитывают на завершение эпидемии COVID-19 менее, чем за два года. 

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