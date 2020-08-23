В Украине за минувшие сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавируса
Сейчас в Украине подтверждено 104 958 случаев COVID-19
По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в Украине подтвердили 104 958 случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.
Отмечается, что за прошедшие сутки COVID-19 зафиксировали у 1987 человек. В общем, преодолеть недуг смогли 52 235 человек (в частности, за минувшие сутки выздоровели 500 человек). Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, сейчас составляет 2 271 (за прошедшие сутки умерли 27 человек).
Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 3592 (+39);
- Волынская область - 5102 (+50);
- Днепропетровская область - 1966 (+34);
- Донецкая область - 1234 (+19);
- Житомирская область - 2821 (+87);
- Закарпатская область - 6987 (+102);
- Запорожская область - 1331 (+44);
- Ивано-Франковская область - 7805 (+174);
- Кировоградская область - 764 (+8);
- г. Киев - 11814 (+307);
- Киевская область - 4952 (+71);
- Львовская область - 13111 (+146);
- Луганская область - 243 (+11);
- Николаевская область - 981 (+43);
- Одесская область - 5909 (+121);
- Полтавская область - 642 (+6);
- Ровенская область - 8460 (+77);
- Сумская область - 1165 (+20);
- Тернопольская область - 4626 (+119);
- Харьковская область - 7493 (+169);
- Херсонская область - 334 (+2);
- Хмельницкая область - 1946 (+42);
- Черновицкая область - 8926 (+213);
- Черкасская область - 1286 (+38);
- Черниговская область - 1468 (+45).
Ситуация в оккупированных Крыму и Севастополе неизвестна.
Напомним, недавно в ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса. В частности, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреісус заявил, что в организации рассчитывают на завершение эпидемии COVID-19 менее, чем за два года.