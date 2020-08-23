В Украине за минувшие сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавируса

Сейчас в Украине подтверждено 104 958 случаев COVID-19

Количество больных растет Wikimedia Commons

По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в Украине подтвердили 104 958 случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Отмечается, что за прошедшие сутки COVID-19 зафиксировали у 1987 человек. В общем, преодолеть недуг смогли 52 235 человек (в частности, за минувшие сутки выздоровели 500 человек). Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, сейчас составляет 2 271 (за прошедшие сутки умерли 27 человек).

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область - 3592 (+39);

Волынская область - 5102 (+50);

Днепропетровская область - 1966 (+34);

Донецкая область - 1234 (+19);

Житомирская область - 2821 (+87);

Закарпатская область - 6987 (+102);

Запорожская область - 1331 (+44);

Ивано-Франковская область - 7805 (+174);

Кировоградская область - 764 (+8);

г. Киев - 11814 (+307);

Киевская область - 4952 (+71);

Львовская область - 13111 (+146);

Луганская область - 243 (+11);

Николаевская область - 981 (+43);

Одесская область - 5909 (+121);

Полтавская область - 642 (+6);

Ровенская область - 8460 (+77);

Сумская область - 1165 (+20);

Тернопольская область - 4626 (+119);

Харьковская область - 7493 (+169);

Херсонская область - 334 (+2);

Хмельницкая область - 1946 (+42);

Черновицкая область - 8926 (+213);

Черкасская область - 1286 (+38);

Черниговская область - 1468 (+45).

Ситуация в оккупированных Крыму и Севастополе неизвестна.

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Напомним, недавно в ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса. В частности, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреісус заявил, что в организации рассчитывают на завершение эпидемии COVID-19 менее, чем за два года.