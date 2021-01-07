В Украине за минувшие сутки обнаружили 8997 новых случаев коронавируса, выздоровело – 11,3 тыс. пациентов
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 731
По состоянию на утро 7 января в Украине лабораторно подтверждено 1 099 493 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
"8 997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 148, выздоровело – 11 316 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 1 099 493 лица, выздоровел – 773 214 человек, летальных случаев – 19 505", - говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 731 случай;
Винницкая область - 250 случаев;
Волынская область - 142 случая;
Днепропетровская область - 414 случаев;
Донецкая область - 572 случая;
Житомирская область - 463 случая;
Закарпатская область - 111 случаев;
Запорожская область - 509 случаев;
Ивано-Франковская область – 137 случаев;
Киевская область - 480 случаев;
Кировоградская область - 82 случая;
Луганская область - 331 случай;
Львовская область - 288 случаев;
Николаевская область - 411 случаев;
Одесская область - 694 случаев;
Полтавская область - 389 случаев;
Ровенская область - 326 случаев;
Сумская область - 505 случаев;
Тернопольская область - 198 случаев;
Харьковская область - 599 случаев;
Херсонская область - 147 случаев;
Хмельницкая область - 411 случаев;
Черкасская область - 233 случая;
Черновицкая область - 161 случай;
Черниговская область - 413 случаев.
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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что первая партия китайской вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech поступит в Украину в феврале.
Также глава Минздрава добавил, что Украина подписала с китайской компанией Sinovac Biotech соглашение, согласно которому, стоимость одной дозы вакцины против коронавируса составляет 504 гривны.