В Украине за минувшие сутки обнаружили 8997 новых случаев коронавируса, выздоровело – 11,3 тыс. пациентов

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 731

По состоянию на утро 7 января в Украине лабораторно подтверждено 1 099 493 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"8 997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 148, выздоровело – 11 316 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 099 493 лица, выздоровел – 773 214 человек, летальных случаев – 19 505", - говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.