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В Украине за минувшие сутки обнаружили 5469 новых случаев коронавируса COVID-19

Фото из открытых источников

Смогли выздороветь более трех тысяч человек

По состоянию на утро 20 октября в Украине обнаружили 309 107 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 5 469 подтвердили за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо". 

Согласно сообщению, всего смогли выздороветь 129 533 человека, из которых 3 044 человека преодолели недуг накануне.  Также за сутки умерли 113 пациентов, таким образом количество летальных исходов возросло до 5 786. 

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Как отмечается, сейчас ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл. — 8523 (+105)
  • Волынская обл. — 11164 (+178)
  • Днепропетровская обл. — 11393 (+285)
  • Донецкая обл. — 7389 (+256)
  • Житомирская обл. — 10471 (+376)
  • Закарпатская обл. — 11956 (+131)
  • Запорожская обл. — 6616 (+133)
  • Ивано-Франковская обл. — 16987 (+221)
  • Кировоградская обл — 1642 (+51)
  • г. Киев — 31310 (+462)
  • Киевская обл. — 13166 (+242)
  • Львовская обл. — 25392 (+289)
  • Луганская обл. — 2576 (+109)
  • Николаевская обл. — 6053 (+188)
  • Одесская обл. — 19343 (+264)
  • Полтавская обл. — 6300 (+249)
  • Ровенская обл. — 16184 (+150)
  • Сумская обл — 9321 (+217)
  • Тернопольская обл. — 17738 (+235)
  • Харьковская обл. — 29559 (+446)
  • Херсонская обл. — 2629 (+59)
  • Хмельницкая обл. — 11238 (+204)
  • Черновицкая обл. — 18081 (+215)
  • Черкасская обл. — 7095 (+203)
  • Черниговская обл. — 6980 (+201)

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Напомним, ранее и. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что пик пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине ожидается в конце ноября.

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