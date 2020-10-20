В Украине за минувшие сутки обнаружили 5469 новых случаев коронавируса COVID-19

Фото из открытых источников

Смогли выздороветь более трех тысяч человек

По состоянию на утро 20 октября в Украине обнаружили 309 107 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 5 469 подтвердили за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, всего смогли выздороветь 129 533 человека, из которых 3 044 человека преодолели недуг накануне. Также за сутки умерли 113 пациентов, таким образом количество летальных исходов возросло до 5 786.

Как отмечается, сейчас ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл. — 8523 (+105)

Волынская обл. — 11164 (+178)

Днепропетровская обл. — 11393 (+285)

Донецкая обл. — 7389 (+256)

Житомирская обл. — 10471 (+376)

Закарпатская обл. — 11956 (+131)

Запорожская обл. — 6616 (+133)

Ивано-Франковская обл. — 16987 (+221)

Кировоградская обл — 1642 (+51)

г. Киев — 31310 (+462)

Киевская обл. — 13166 (+242)

Львовская обл. — 25392 (+289)

Луганская обл. — 2576 (+109)

Николаевская обл. — 6053 (+188)

Одесская обл. — 19343 (+264)

Полтавская обл. — 6300 (+249)

Ровенская обл. — 16184 (+150)

Сумская обл — 9321 (+217)

Тернопольская обл. — 17738 (+235)

Харьковская обл. — 29559 (+446)

Херсонская обл. — 2629 (+59)

Хмельницкая обл. — 11238 (+204)

Черновицкая обл. — 18081 (+215)

Черкасская обл. — 7095 (+203)

Черниговская обл. — 6980 (+201)

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Напомним, ранее и. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что пик пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине ожидается в конце ноября.