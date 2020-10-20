В Украине за минувшие сутки обнаружили 5469 новых случаев коронавируса COVID-19
Смогли выздороветь более трех тысяч человек
По состоянию на утро 20 октября в Украине обнаружили 309 107 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 5 469 подтвердили за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Согласно сообщению, всего смогли выздороветь 129 533 человека, из которых 3 044 человека преодолели недуг накануне. Также за сутки умерли 113 пациентов, таким образом количество летальных исходов возросло до 5 786.
Как отмечается, сейчас ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая обл. — 8523 (+105)
- Волынская обл. — 11164 (+178)
- Днепропетровская обл. — 11393 (+285)
- Донецкая обл. — 7389 (+256)
- Житомирская обл. — 10471 (+376)
- Закарпатская обл. — 11956 (+131)
- Запорожская обл. — 6616 (+133)
- Ивано-Франковская обл. — 16987 (+221)
- Кировоградская обл — 1642 (+51)
- г. Киев — 31310 (+462)
- Киевская обл. — 13166 (+242)
- Львовская обл. — 25392 (+289)
- Луганская обл. — 2576 (+109)
- Николаевская обл. — 6053 (+188)
- Одесская обл. — 19343 (+264)
- Полтавская обл. — 6300 (+249)
- Ровенская обл. — 16184 (+150)
- Сумская обл — 9321 (+217)
- Тернопольская обл. — 17738 (+235)
- Харьковская обл. — 29559 (+446)
- Херсонская обл. — 2629 (+59)
- Хмельницкая обл. — 11238 (+204)
- Черновицкая обл. — 18081 (+215)
- Черкасская обл. — 7095 (+203)
- Черниговская обл. — 6980 (+201)
Напомним, ранее и. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что пик пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине ожидается в конце ноября.