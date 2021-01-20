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В Украине за минувшие сутки обнаружили 4383 новых случая коронавируса, выздоровело – 14 501 лицо

Коронавирус

 Фото из открытых источников

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 606 заражений

По состоянию на утро 19 января в Украине лабораторно подтверждено 1 172 038 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает "Коронавирус_инфо".

"4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 января 2021 года. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2011 человек, летальных случаев – 212, выздоровело – 14 501 лицо.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 172 038 человек, выздоровело – 900 749 человек, летальных случаев – 21 258", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 606 случаев;
  • Винницкая область – 178 случаев;
  • Волынская область – 103 случая;
  • Днепропетровская область – 157 случаев;
  • Донецкая область – 208 случаев;
  • Житомирская область – 92 случая;
  • Закарпатская область – 76 случаев;
  • Запорожская область – 423 случая;
  • Ивано-Франковская область – 149 случаев;
  • Киевская область – 226 случаев;
  • Кировоградская область – 39 случаев;
  • Луганская область – 76 случаев;
  • Львовская область – 195 случаев;
  • Николаевская область – 114 случаев;
  • Одесская область – 223 случая;
  • Полтавская область – 158 случаев;
  • Ровенская область – 111 случаев;
  • Сумская область – 103 случая;
  • Тернопольская область – 120 случаев;
  • Харьковская область – 335 случаев;
  • Херсонская область – 48 случаев;
  • Хмельницкая область – 165 случаев;
  • Черкасская область – 200 случаев;
  • Черновицкая область – 198 случаев;
  • Черниговская область – 80 случаев.

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Напомним, недавно в Минздраве сообщили, что в Украине изменили подход к сбору информации о заболеваемости COVID-19, в результате чего в статистике увеличилось количество госпитализаций.

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