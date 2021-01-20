В Украине за минувшие сутки обнаружили 4383 новых случая коронавируса, выздоровело – 14 501 лицо
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 606 заражений
По состоянию на утро 19 января в Украине лабораторно подтверждено 1 172 038 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает "Коронавирус_инфо".
"4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 января 2021 года. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2011 человек, летальных случаев – 212, выздоровело – 14 501 лицо.
За все время пандемии в Украине заболело – 1 172 038 человек, выздоровело – 900 749 человек, летальных случаев – 21 258", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 606 случаев;
- Винницкая область – 178 случаев;
- Волынская область – 103 случая;
- Днепропетровская область – 157 случаев;
- Донецкая область – 208 случаев;
- Житомирская область – 92 случая;
- Закарпатская область – 76 случаев;
- Запорожская область – 423 случая;
- Ивано-Франковская область – 149 случаев;
- Киевская область – 226 случаев;
- Кировоградская область – 39 случаев;
- Луганская область – 76 случаев;
- Львовская область – 195 случаев;
- Николаевская область – 114 случаев;
- Одесская область – 223 случая;
- Полтавская область – 158 случаев;
- Ровенская область – 111 случаев;
- Сумская область – 103 случая;
- Тернопольская область – 120 случаев;
- Харьковская область – 335 случаев;
- Херсонская область – 48 случаев;
- Хмельницкая область – 165 случаев;
- Черкасская область – 200 случаев;
- Черновицкая область – 198 случаев;
- Черниговская область – 80 случаев.
Напомним, недавно в Минздраве сообщили, что в Украине изменили подход к сбору информации о заболеваемости COVID-19, в результате чего в статистике увеличилось количество госпитализаций.