В Украине за минувшие сутки обнаружили 4383 новых случая коронавируса, выздоровело – 14 501 лицо

Коронавирус Фото из открытых источников

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 606 заражений

По состоянию на утро 19 января в Украине лабораторно подтверждено 1 172 038 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает "Коронавирус_инфо".

"4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 января 2021 года. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2011 человек, летальных случаев – 212, выздоровело – 14 501 лицо.



За все время пандемии в Украине заболело – 1 172 038 человек, выздоровело – 900 749 человек, летальных случаев – 21 258", – говорится в сообщении.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.



Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 606 случаев;

Винницкая область – 178 случаев;

Волынская область – 103 случая;

Днепропетровская область – 157 случаев;

Донецкая область – 208 случаев;

Житомирская область – 92 случая;

Закарпатская область – 76 случаев;

Запорожская область – 423 случая;

Ивано-Франковская область – 149 случаев;

Киевская область – 226 случаев;

Кировоградская область – 39 случаев;

Луганская область – 76 случаев;

Львовская область – 195 случаев;

Николаевская область – 114 случаев;

Одесская область – 223 случая;

Полтавская область – 158 случаев;

Ровенская область – 111 случаев;

Сумская область – 103 случая;

Тернопольская область – 120 случаев;

Харьковская область – 335 случаев;

Херсонская область – 48 случаев;

Хмельницкая область – 165 случаев;

Черкасская область – 200 случаев;

Черновицкая область – 198 случаев;

Черниговская область – 80 случаев.

Напомним, недавно в Минздраве сообщили, что в Украине изменили подход к сбору информации о заболеваемости COVID-19, в результате чего в статистике увеличилось количество госпитализаций.