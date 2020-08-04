В Украине за минувшие сутки обнаружили 1061 новый случай коронавируса

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Больше всего новых случаев во Львовской, Харьковской и Ивано-Франковской областях

По состоянию на утро 4 августа в Украине лабораторно подтверждено 74 219 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 74 219 случаев COVID-19, из них 1764 летальных, 40 613 пациентов выздоровели.

В частности, за последние сутки зафиксирован 1061 новый случай, 737 пациентов выздоровели, а 26 человек умерли.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили во Львовской (146), Харьковской (143), Ивано-Франковской (127) областях и в городе Киев (108).

Наиболее зараженными регионами остаются Львовская область - 10 067 случаев, Киев - 8662 и Ровенская область - 6355.

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Напомним, в пятницу, 31 июля, в Украине были установлены новые уровни эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 – "красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый". В "красную" зону попали лишь Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Впоследствии, Луцк заявил об отказе усиливать карантин в городе, после чего Тернополь подхватил такую инициативу.