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В Украине за год подорожали пиво, водка и сигареты

Фото из открытых источников

Стоимость столовых вин немного снизилась

В Украине с декабря 2019 года по декабрь 2020 года подорожали цены на пиво, водку и сигареты отечественного производства, в то время как столовое вино подешевело на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В частности, цена на пиво украинского производства в указанный период выросла в среднем на 1,7% (до 17,49 грн за 0,5 л), водку – на 0,4% (до 92,65 грн за 0,5 л), а вот вина столовые подешевели до 66,25 грн за 0,75 л.

Кроме того, подорожали и табачные изделия. Так, сигареты с фильтром украинских марок в декабре 2020 года продавались в среднем по 43,26 грн за пачку, что на 21,2% дороже, чем годом ранее. Стоимость сигарет без фильтра в конце прошлого года составляла 38,73 грн за пачку, подорожав на 23,9% с конца 2019-го.

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Ранее сообщалось, что в Украине в январе 2021 года на 20% выросли акцизы на сигареты, в результате чего ожидается подорожание и самой продукции. Предполагалось, что стоимость сигарет повысится в среднем на 1-2 гривны, однако на ценниках это отобразится через несколько месяцев.

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