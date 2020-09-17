В Украине выявили 960 новых случаев туберкулеза за месяц, - ЦОЗ

В августе 2020 года в Украине зарегистрировано 1 194 случая туберкулеза Фото из открытых источников

Рецидив подтвердили у более двухсот пациентов

В августе в Украине зарегистрировали 1 194 больных туберкулезом лиц, среди которых 960 - новые случаи заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Так, по последним данным, в течение прошлого месяца у 234 пациентов подтвердили рецидив болезни, 27 - возобновили лечение после перерыва, а 64 больных начали повторное лечение. Кроме этого, зарегистрировано 1 больного с неизвестной историей предыдущего лечения и еще 35 других случаев.

Центр общественного здоровья

Всего в прошлом месяце от туберкулеза лечились 14 183 человека, в июле - 15 219.

Также в ЦОЗ напомнили, что ранее Украина присоединилась к Глобальной стратегии "Положить конец туберкулезу" на период 2016-2035 годов, которая была принята в 2014 году Всемирной ассамблеей здравоохранения.

В частности, Украина одобрила государственную стратегию против ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулеза и вирусных гепатитов до 2030 года. Главными ее целями является снижение заболеваемости на 80% и снижение смертности на 90%.

Напомним, недавно председатель глобального партнерства по борьбе с туберкулезом Люсика Дитиу обнародовала исследование, в котором подчеркнула, что ограничения в связи с пандемией коронавируса могут вызвать заражение туберкулезом миллионов людей на планете.