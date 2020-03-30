В Украине выявили 548 случаев COVID-19, - Минздрав

В Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19 РИА Новости

От осложнений болезни в стране умерли 13 граждан

По состоянию на 22:00 30 марта в Украине официально зафиксировано 548 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, все случаи зараженння были лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием.

Кроме этого, по состоянию на вечер понедельника в стране зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19. Также 8 ранее заболевших пациентов уже полностью выздоровели. По данным Минздрава, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта общее количество заболевших коронавирусом в Украине составляло 480 человек, из них 11 - летальные случаи, 6 - выздоровели.