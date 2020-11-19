В Украине выпало до восьми сантиметров снега,– Укргидрометцентр

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Больше всего осадков пришлось на восточные регионы

В Украине по состоянию на четверг, 19 ноября, выпало до 8 сантиметров снега. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Фейсбук.

Отмечается, что больше всего осадков было в Луганской и Донецкой областях. Особенно вблизи северо-восточной границы Луганской области с Россией, где образовался слой в 7-8 сантиметров снега.

Кроме того, синоптики сообщают, что снег выпал и в центральных областях, где намело от 1 до 5 см снега. В Киевской области зафиксировано от 2 до 5 см снега, в Черниговской и Кировоградской – от 0,5 до 1 см. Что касается столицы, то в Киеве образовался 2-сантиметровый слой снега.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды. В частности, сегодня, 19 ноября, в Украине будет наблюдаться сухая погода, местами температура воздуха упадет до -14 градусов.

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Напомним, недавно в Киеве, как и прогнозировали синоптики, пошел первый снег. Тогда с самого утра небо затянуло тучами, а температура опустилась ниже -2 градусов по Цельсию.