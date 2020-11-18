В Украине ввели "приоритетные часы" в магазинах для пожилых людей
"Приоритетные часы" будут действовать с 10 утра до 12 дня
В Украине для пожилых людей ввели "приоритетные часы" в магазинах, чтобы снизить уровень инфицирования групп риска. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ.
"Изменения в постановления Кабинета Министров Украины, которые вводят "приоритетные часы" для людей пожилого возраста, вступили в действие и имеют целью снижение уровня инфицирования групп риска", - заявил 18 ноября министр.
По его словам, люди пожилого возраста относятся к группе риска. Кроме того, процент летальных исходов наибольший именно среди людей старше 65 лет. В связи с этим необходимо, чтобы такая группа населения уменьшила количество контактов с другими людьми.
Так, с целью сдерживания распространения коронавируса в Украине с 10:00 до 12:00 будут действовать "приоритетные часы".
"Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут придерживаться этого", - отметил Степанов.
Напомним, 14 ноября в Украине начал действовать "карантин выходного дня", который предусматривает закрытие культурных и развлекательных заведений, а также ресторанов, баров в субботу и в воскресенье.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, целью этих мероприятий является удержание суточного количества заболеваний COVID-19 на уровне 12-15 тысяч, что позволит разгрузить медицинскую систему.