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В Украине ввели новые критерии приоритета по вызову "скорой" помощи

Фото из открытых источников

Это позволит уменьшить уровень смертности

На заседании 16 декабря Кабинет министров принял решение о введении дополнительных критериев приоритета по вызову экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль. 

"Правительство поддержало решение о введении дополнительных критериев вызова скорой по приоритетности оказания медицинской помощи. В зависимости от состояния пациента обращения в скорую будут разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные", - отметил руководитель правительства.

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Он также уточнил, что такой шаг даст возможность снизить уровень смертности, ведь устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием.

Как отмечается, в критических случаях норматив прибытия медицинских бригад должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

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Напомним, недавно Министерство здравоохранения обновило Стандарты медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)" в части подходов к тестированию.

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