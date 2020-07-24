В Украине введут 2D-кодирования лекарств, - Минздрав

2D-кодирование будет осуществляться во время производства препаратов

"По данным ВОЗ, до 10% лекарственных средств, которые есть на рынке Украины, фальсифицированы. Это большой риск для пациентов. Первое, что мы проговорили, - внедрение 2D-кодирования на наших лекарственных средствах, всех, что используются и зарегистрированы в Украине. Это и украинского и импортного производства. Такова мировая практика", - отметил глава Минздрава.

Он добавил, что 2D-кодирование будет осуществляться во время производства препаратов, код сразу вносится в общую систему, и путь лекарственного средства можно будет отслеживать от производства до аптеки.

"Таким образом мы можем четко проконтролировать, что в наших аптеках не будет фальсифицированных лекарственных средств", - подчеркнул Максим Степанов.

Однако, на внедрение 2D-кодирования могут уйти от 2 до 2,5 лет, поскольку некоторым фармпроизводителям нужно переоборудовать производственные линии.

Первыми на 2D-кодирования будут переведены те лекарственные средства, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства".

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта, который предусматривает осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами.