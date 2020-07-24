live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине введут 2D-кодирования лекарств, - Минздрав

Фото из открытых источников

2D-кодирование будет осуществляться во время производства препаратов

Министерство здравоохранения и фармацевтические производители обсудили вопрос введения 2D-кодирования лекарственных средств. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"По данным ВОЗ, до 10% лекарственных средств, которые есть на рынке Украины, фальсифицированы. Это большой риск для пациентов. Первое, что мы проговорили, - внедрение 2D-кодирования на наших лекарственных средствах, всех, что используются и зарегистрированы в Украине. Это и украинского и импортного производства. Такова мировая практика", - отметил глава Минздрава.

Он добавил, что 2D-кодирование будет осуществляться во время производства препаратов, код сразу вносится в общую систему, и путь лекарственного средства можно будет отслеживать от производства до аптеки.

"Таким образом мы можем четко проконтролировать, что в наших аптеках не будет фальсифицированных лекарственных средств", - подчеркнул Максим Степанов.

Однако, на внедрение 2D-кодирования могут уйти от 2 до 2,5 лет, поскольку некоторым фармпроизводителям нужно переоборудовать производственные линии.

Первыми на 2D-кодирования будут переведены те лекарственные средства, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства".

Новости по теме: В Украине изменили протокол лечения COVID-19

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта, который предусматривает осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский одобрил направление 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнения на Западной Украине На Сицилии за два часа выпала годовая норма осадков. Фото На Закарпатье объявили штормовое предупреждение: Реки снова могут выйти из берегов Во Львовской области в результате урагана дерево упало на 26-летнего парня, он погиб
Loading...

программы канала ZIK

Захват автобуса в Луцке. Нападение на депутатов | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Александр Скичко | 21.07.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Ситуация в Луцке: Заложники в автобусе, требования злоумышленника | Ток-шоу
Ситуация в Луцке. Кто такой Максим Кривош? Массовые заминированиz в Украине | Ток-шоу