В Украине втрое увеличено количество тестов на коронавирус, - Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов Минздрав

Ежедневно методом ПЦР будут тестировать от 2,5 до 3 тысяч человек

Для максимального выявления больных коронавирусом Украина втрое увеличила количество тестов. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

В частности, ранее в Украине проводили до 1 тысяч тестов на коронавирус на сутки. Сейчас, по новому алгоритму, в Украине тестируют всех пациентов, у которых воспаление легких, и всех контактных лиц.

Таким образом, ежедневно методом ПЦР будут тестировать от 2,5 до 3 тысяч человек.

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Напомним, по последней информации в Украине лабораторно подтверждено 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19.