В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: Кто в красной и оранжевой зоне
Красная и оранжевая зоны карантина значительно расширились
Сегодня, 14 сентября, вступило в силу новое карантинное зонирование. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как отмечается, красная и оранжевая зоны карантина значительно расширились. Эпидемические ограничения будут действовать с сегодняшнего дня, в течение 14 дней.
В частности, в красную зону попали:
- город Чоп Закарпатской области;
- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;
- Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно Ровенской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- город Черновцы, Герцеевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.
В этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение школ и университетов, деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.
В оранжевую зону вошли:
- Киев;
- Винница;
- Харьков;
- Сумы;
- Хмельницкий;
- Ужгород;
- Львов.
Здесь запрещаются: работа хостелов, турбаз (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницы; работа спортзалов, фитнес-центров, кроме принимающих посетителей из расчета 1 человек на 10 кв. м, учреждений культуры; принятие новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
В желтую зону, где запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме предоставляющих "кризисные" услуги, включили:
- Николаев;
- Луцк;
- Житомир;
- Одесса;
- Ровно;
- Купянск;
- Конотоп;
- Черкассы;
- Чернигов;
- Борислав;
- Березань;
- Борисполь;
- Яремча.
Напомним, по состоянию на утро 14 сентября в Украине лабораторно подтверждено 156 797 случаев коронавируса. В частности, за последние сутки выявили 2462 новых случая, 650 пациентов побороли болезнь, а 33 человека умерли.