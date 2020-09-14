В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: Кто в красной и оранжевой зоне

Фото из открытых источников

Красная и оранжевая зоны карантина значительно расширились

Сегодня, 14 сентября, вступило в силу новое карантинное зонирование. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается, красная и оранжевая зоны карантина значительно расширились. Эпидемические ограничения будут действовать с сегодняшнего дня, в течение 14 дней.

Обновленная "карантинная" карта Телеграмм-канал Олега Немчинова

В частности, в красную зону попали:

город Чоп Закарпатской области;

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;

Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

город Черновцы, Герцеевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

В этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение школ и университетов, деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.

В оранжевую зону вошли:

Киев;

Винница;

Харьков;

Сумы;

Хмельницкий;

Ужгород;

Львов.

Здесь запрещаются: работа хостелов, турбаз (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницы; работа спортзалов, фитнес-центров, кроме принимающих посетителей из расчета 1 человек на 10 кв. м, учреждений культуры; принятие новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

В желтую зону, где запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме предоставляющих "кризисные" услуги, включили:

Николаев;

Луцк;

Житомир;

Одесса;

Ровно;

Купянск;

Конотоп;

Черкассы;

Чернигов;

Борислав;

Березань;

Борисполь;

Яремча.

Новости по теме: Минздрав не исключает режим красной зоны для всей Украины

Напомним, по состоянию на утро 14 сентября в Украине лабораторно подтверждено 156 797 случаев коронавируса. В частности, за последние сутки выявили 2462 новых случая, 650 пациентов побороли болезнь, а 33 человека умерли.