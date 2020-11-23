В Украине вскоре появится рейтинг исправительных колоний и СИЗО, - Минюст

Министр юстиции Денис Малюська РБК-Украина

В целом система будет обсчитывать 350 ключевых показателей

В Украине вводят систему рейтингования исправительных колоний и СИЗО, чтобы таким образом оценить их эффективность. Об этом написал в Facebook глава Министерстве юстиции Денис Малюська.

Согласно сообщению, система была разработана Минюстом вместе с канадскими партнерами по проекту SURGe, она будет состоять из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО.

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По словам Малюськи, такой инструментарий поможет ведомству регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности: финансы, кадровое обеспечение, безопасность, режим, социально-воспитательная работа, материальные условия содержания, права человека, охрана здоровья.

В целом система обсчитывает более 350 ключевых показателей, которые характеризуют учреждения исполнения наказаний.

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Как отметил глава Минюста, действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда "что-то случается" в отдельных учреждениях.

В результате это приводит к принятию "эпизодических" управленческих решений, вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство юстиции планирует продать через ProZorro 27 законсервированных тюрем, которые не используется последние два года.