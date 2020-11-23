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В Украине вскоре появится рейтинг исправительных колоний и СИЗО, - Минюст

Министр юстиции Денис Малюська РБК-Украина

В целом система будет обсчитывать 350 ключевых показателей

В Украине вводят систему рейтингования исправительных колоний и СИЗО, чтобы таким образом оценить их эффективность. Об этом написал в Facebook глава Министерстве юстиции Денис Малюська. 

Согласно сообщению, система была разработана Минюстом вместе с канадскими партнерами по проекту SURGe, она будет состоять из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО.

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По словам Малюськи, такой инструментарий поможет ведомству регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности: финансы, кадровое обеспечение, безопасность, режим, социально-воспитательная работа, материальные условия содержания, права человека, охрана здоровья. 

В целом система обсчитывает более 350 ключевых показателей, которые характеризуют учреждения исполнения наказаний.

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Как отметил глава Минюста, действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда "что-то случается" в отдельных учреждениях.

В результате это приводит к принятию "эпизодических" управленческих решений, вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях.

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Напомним, ранее стало известно, что Министерство юстиции планирует продать через ProZorro 27 законсервированных тюрем, которые не используется последние два года.

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