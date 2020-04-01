В Украине вскоре появится медаль за борьбу с коронавирусом

Награду будут присваивать врачей, полицейских, волонтеров, чиновников и другим людям, которые присоединились к борьбе

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В Украине появится специальная наградная медаль "За самоотверженный труд в борьбе с пандемией", которой будут награждать всех тех, кто организует борьбу с пандемией коронавируса и принимает в ней активное участие. Об этом сообщил директор ВТО "Орден" Александр Сопов во время онлайн-брифинга, сообщает Укринформ.

По словам Сопова, новая награда будет международной, поэтому надпись на ней сделана на латыни.

"Я даже не могу перечислить всех тех, кто присоединился в борьбе с коронавирусом во всем мире. Ни разу такой сплоченности не было. И было бы хорошо, чтобы мир воспользовался этим не очень приятным поводом, чтобы понять, что земля наша такая небольшая, когда приходит беда", - сказал Сопов.

Кроме этого, он уточнил,что пока не решено, от имени кого будет эта награда, но предположил, что к инициативе может присоединиться СНБО и Министерство здравоохранения. Пока существует только эскиз награды, но уже за неделю ее представят общественности.

Напомним, в условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории Украины Кабинет министров вводит более жесткие требования к карантину.