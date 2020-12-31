В Украине вскоре могут появиться льготы по уплате консульского сбора: Кто ими будет пользоваться

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Такой шаг будет способствовать обеспечению государством гарантий соцзащиты уязвимых категорий

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4539 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, которые обращаются за совершением консульских действий". Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Согласно сообщению, льготы хотят предоставить гражданам Украины, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2, лицам с инвалидностью І, II групп и детям с инвалидностью.

Кроме этого, льгота по уплате консульского сбора за оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу предусматривается и для лиц, которые не достигли 16-летнего возраста.

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Как отмечается, реализация такой инициативы будет способствовать обеспечению государством гарантий социальной защиты уязвимых категорий граждан Украины во время пребывания за рубежом.

Относительно влияния на госбюджет, то прогнозируется, что в случае введения указанных льгот потери бюджета составят ориентировочно 7 000 долларов США ежегодно (170 тысяч 585 гривен по курсу Национального банка Украины по состоянию на 24.11.2020)".

Напомним, недавно Кабинет Министров Украины упростил порядок предоставления украинцам жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.